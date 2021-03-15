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В Госдуме предложили создать новый кодекс
В Госдуме предложили создать новый кодекс
Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T03:55
2021-03-15T03:55
россия
дальний восток
кпрф
госдума рф
николай харитонов
москва
общество
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для тех, кто живёт и работает на селе.По его словам, в этом кодексе можно было бы прописать "все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно". Глава комитета уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции."Это вроде как "Родная речь", как учебник, когда открыл – и на все есть ответы сразу... Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то", - пояснил Харитонов."Бесконечные" поправки "то в один закон, то в другой", постановления правительства, которые "могут и отменить", порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что "впору махнуть рукой и плюнуть на все это".Харитонов напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырёх месяцев, а на подготовку подобного законодательного акта уйдет много времени."Но все равно надо стремиться к этому. Я уверен, что аграрники будут в новом созыве... Не решив крестьянский вопрос, нам ни социально-экономическую, ни политическую ситуацию не уравновесить", - заключил парламентарий от фракции КПРФ.
https://ria.ru/20210314/nalog-1601123586.html
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россия, дальний восток, кпрф, госдума рф, николай харитонов, москва, общество, политика

В Госдуме предложили создать новый кодекс

03:55 15.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для тех, кто живёт и работает на селе.

"Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить", - рассказал РИА Новости Харитонов.

По его словам, в этом кодексе можно было бы прописать "все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно". Глава комитета уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.
"Это вроде как "Родная речь", как учебник, когда открыл – и на все есть ответы сразу... Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то", - пояснил Харитонов.
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Харитонов напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырёх месяцев, а на подготовку подобного законодательного акта уйдет много времени.
"Но все равно надо стремиться к этому. Я уверен, что аграрники будут в новом созыве... Не решив крестьянский вопрос, нам ни социально-экономическую, ни политическую ситуацию не уравновесить", - заключил парламентарий от фракции КПРФ.
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