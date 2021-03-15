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Кличко подготовился к "обороне Киева" и лег под танк
Кличко подготовился к "обороне Киева" и лег под танк
Мэр украинской столицы Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:59
2021-03-15T16:21
ситуация на украине
виталий кличко
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне.В учениях, направленных на отработку обороны Киева, приняли участие заместители градоначальника, а также главы районов."Городское руководство несет ответственность за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям", — отметил он в Facebook.Чиновники проводили тренировку на базе военного учебного центра "Десна". Сам Кличко во время мероприятий, как следует из опубликованной им видеозаписи, учился, в частности, "ложиться" под танк и бросать гранату.По словам мэра, подобные учения станут регулярными для руководства Киева.
https://ria.ru/20210315/stsenariy-1601321508.html
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ситуация на украине, виталий кличко, киев, украина, соцсети, в мире

Кличко подготовился к "обороне Киева" и лег под танк

15:59 15.03.2021 (обновлено: 16:21 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне.
В учениях, направленных на отработку обороны Киева, приняли участие заместители градоначальника, а также главы районов.
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"Городское руководство несет ответственность за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям", — отметил он в Facebook.
Чиновники проводили тренировку на базе военного учебного центра "Десна".
Сам Кличко во время мероприятий, как следует из опубликованной им видеозаписи, учился, в частности, "ложиться" под танк и бросать гранату.
По словам мэра, подобные учения станут регулярными для руководства Киева.
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