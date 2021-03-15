https://ria.ru/20210315/klichko-1601334133.html

Кличко подготовился к "обороне Киева" и лег под танк

Кличко подготовился к "обороне Киева" и лег под танк

Мэр украинской столицы Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:59

2021-03-15T15:59

2021-03-15T16:21

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне.В учениях, направленных на отработку обороны Киева, приняли участие заместители градоначальника, а также главы районов."Городское руководство несет ответственность за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям", — отметил он в Facebook.Чиновники проводили тренировку на базе военного учебного центра "Десна". Сам Кличко во время мероприятий, как следует из опубликованной им видеозаписи, учился, в частности, "ложиться" под танк и бросать гранату.По словам мэра, подобные учения станут регулярными для руководства Киева.

https://ria.ru/20210315/stsenariy-1601321508.html

https://ria.ru/20201127/klichko-1586544220.html

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ситуация на украине, виталий кличко, киев, украина, соцсети, в мире