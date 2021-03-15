https://ria.ru/20210315/khimataka-1601312122.html
"Новая газета" сообщила о химатаке в здании редакции
"Новая газета" сообщила о химатаке в здании редакции
"Новая газета" сообщила, что здание, где находится редакция, подверглось химической атаке: вход облили "жидкостью с резким запахом". РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:34
2021-03-15T14:34
2021-03-15T15:33
новая газета
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Новая газета" сообщила, что здание, где находится редакция, подверглось химической атаке: вход облили "жидкостью с резким запахом".В пресс-службе газеты РИА Новости рассказали, что пострадавших нет."Работают специалисты, по итогам их работы примем меры", — добавили там.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает. Представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству, что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек. По его словам, неприятный запах, напоминающий канализационный, ощущался у входа в редакцию и в коридорах. Но замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений.Сейчас все сотрудники вернулись на рабочие места.
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новая газета , происшествия
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
"Новая газета
" сообщила, что здание, где находится редакция, подверглось химической атаке: вход облили "жидкостью с резким запахом".
"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект)", — говорится на сайте издания.
В пресс-службе газеты РИА Новости рассказали, что пострадавших нет.
"Работают специалисты, по итогам их работы примем меры", — добавили там.
Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству, что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек. По его словам, неприятный запах, напоминающий канализационный, ощущался у входа в редакцию и в коридорах. Но замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений.
Сейчас все сотрудники вернулись на рабочие места.