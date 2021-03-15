https://ria.ru/20210315/khimataka-1601312122.html

"Новая газета" сообщила о химатаке в здании редакции

"Новая газета" сообщила о химатаке в здании редакции

"Новая газета" сообщила, что здание, где находится редакция, подверглось химической атаке: вход облили "жидкостью с резким запахом". РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:34

2021-03-15T14:34

2021-03-15T15:33

новая газета

происшествия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Новая газета" сообщила, что здание, где находится редакция, подверглось химической атаке: вход облили "жидкостью с резким запахом".В пресс-службе газеты РИА Новости рассказали, что пострадавших нет."Работают специалисты, по итогам их работы примем меры", — добавили там.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает. Представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству, что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек. По его словам, неприятный запах, напоминающий канализационный, ощущался у входа в редакцию и в коридорах. Но замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений.Сейчас все сотрудники вернулись на рабочие места.

https://ria.ru/20210216/feyk-1597758022.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая газета , происшествия