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В Иране открыли новую ракетную базу

В Иране открыли новую ракетную базу

В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы КСИР ("Ракетного города"), были представлены новые вооружения, передает государственное РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:50

2021-03-15T14:50

2021-03-15T14:50

корпус стражей исламской революции

космос - риа наука

иран

безопасность

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы КСИР ("Ракетного города"), были представлены новые вооружения, передает государственное телевидение страны."Было показано большое количество крылатых ракет, баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности. На церемонии были представлены ракетные комплексы и оборудование с особыми расширенными возможностями... Также ВМС были переданы средства предотвращения "электронных войн", что, в совокупности, увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС", - сообщает новостной канал IRINN.Отмечается, что всё оборудование было разработано иранскими учеными.На церемонии присутствовали командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири и другие высокопоставленные лица ВС Ирана.

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпус стражей исламской революции, космос - риа наука, иран, безопасность, в мире