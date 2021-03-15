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В Иране открыли новую ракетную базу
В Иране открыли новую ракетную базу
В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы КСИР ("Ракетного города"), были представлены новые вооружения, передает государственное РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:50
2021-03-15T14:50
2021-03-15T14:50
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иран
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Иране состоялась церемония открытия новой военно-морской ракетной базы КСИР ("Ракетного города"), были представлены новые вооружения, передает государственное телевидение страны."Было показано большое количество крылатых ракет, баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности. На церемонии были представлены ракетные комплексы и оборудование с особыми расширенными возможностями... Также ВМС были переданы средства предотвращения "электронных войн", что, в совокупности, увеличило потенциал дальности и разрушительную мощь ВМС", - сообщает новостной канал IRINN.Отмечается, что всё оборудование было разработано иранскими учеными.На церемонии присутствовали командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири и другие высокопоставленные лица ВС Ирана.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корпус стражей исламской революции, космос - риа наука, иран, безопасность, в мире