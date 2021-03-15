https://ria.ru/20210315/griby-1601331965.html

Ленобласть вошла в ТОП-5 производителей грибов в России

Ленобласть вошла в ТОП-5 производителей грибов в России

Ленинградская область вошла в пятерку российских регионов, занимающихся производством культивируемых грибов (шампиньонов) в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:48

2021-03-15T15:48

2021-03-15T15:48

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку российских регионов, занимающихся производством культивируемых грибов (шампиньонов) в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства России.По его словам, в 2020 году производство шампиньонов в России достигло 86,3 тысяч тонн. Из них 6,1% грибов были выращены в Ленинградской области – это пятое место среди российских регионов."В прошлом году хозяйства региона вырастили 5,3 тысячи тонн шампиньонов, что в три раза больше, чем в 2019 году, в планах на 2021 год – производство 8,5 тысячи тонн", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что производством грибов в Ленинградской области занимаются три предприятия. Рост производства обусловлен запуском на агрофирме "Выборжец" тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов. Площадь комплекса 3,9 гектара позволяет производить здесь до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.

https://ria.ru/20210216/energiya-1597727226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика