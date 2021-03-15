https://ria.ru/20210315/futbol-1601211482.html
Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе
Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе
Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:46
2021-03-15T10:46
2021-03-15T10:46
ленинградская область
александр дрозденко
футбол
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает активное развитие футбола в области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По слова Дрозденко, в числе первоочередных задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции по футболу для девочек, Детского футбольного центра."Футбол — это спорт номер один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и детского футбола. Сегодня областная футбольная команда "Ленинградец" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые станут проводить областные чемпионаты", ─ отметил губернатор."В региональной спортивной федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде "Ленинградец" попасть в национальную лигу", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.Там добавили, что соглашение разработано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600941990.html
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александр дрозденко, футбол
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости
. Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает активное развитие футбола в области, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
По слова Дрозденко, в числе первоочередных задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции по футболу для девочек, Детского футбольного центра.
"Футбол — это спорт номер один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и детского футбола. Сегодня областная футбольная команда "Ленинградец" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые станут проводить областные чемпионаты", ─ отметил губернатор.
Он уточнил, что благодаря соглашению до конца 2024 года в Ленинградской области планируется увеличить число граждан, постоянно занимающихся футболом, обеспечить область тренерами и новыми объектами спорта, модернизировать систему подготовки спортивного резерва и развить в регионе клубный футбол.
"В региональной спортивной федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде "Ленинградец" попасть в национальную лигу", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
Там добавили, что соглашение разработано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".