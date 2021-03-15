Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210315/futbol-1601211482.html
Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе
Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе
Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:46
2021-03-15T10:46
ленинградская область
александр дрозденко
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает активное развитие футбола в области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По слова Дрозденко, в числе первоочередных задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции по футболу для девочек, Детского футбольного центра."Футбол — это спорт номер один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и детского футбола. Сегодня областная футбольная команда "Ленинградец" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые станут проводить областные чемпионаты", ─ отметил губернатор."В региональной спортивной федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде "Ленинградец" попасть в национальную лигу", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.Там добавили, что соглашение разработано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600941990.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6e11223dccd92b1cbb2f6dbc8eac34c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, футбол

Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе

10:46 15.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает активное развитие футбола в области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По слова Дрозденко, в числе первоочередных задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции по футболу для девочек, Детского футбольного центра.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 14:41Ленинградская область
Ленобласть вошла ТОП-3 по качеству предоставляемого в России образования
"Футбол — это спорт номер один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и детского футбола. Сегодня областная футбольная команда "Ленинградец" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые станут проводить областные чемпионаты", ─ отметил губернатор.
Он уточнил, что благодаря соглашению до конца 2024 года в Ленинградской области планируется увеличить число граждан, постоянно занимающихся футболом, обеспечить область тренерами и новыми объектами спорта, модернизировать систему подготовки спортивного резерва и развить в регионе клубный футбол.
"В региональной спортивной федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде "Ленинградец" попасть в национальную лигу", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
Там добавили, что соглашение разработано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоФутбол
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния