https://ria.ru/20210315/futbol-1601211482.html

Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе

Власти Ленобласти намерены развивать футбол в регионе

Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:46

2021-03-15T10:46

2021-03-15T10:46

ленинградская область

александр дрозденко

футбол

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили партнерское соглашение с министерством спорта России и Российским футбольным союзом (РФС), которое предусматривает активное развитие футбола в области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По слова Дрозденко, в числе первоочередных задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции по футболу для девочек, Детского футбольного центра."Футбол — это спорт номер один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и детского футбола. Сегодня областная футбольная команда "Ленинградец" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые станут проводить областные чемпионаты", ─ отметил губернатор."В региональной спортивной федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде "Ленинградец" попасть в национальную лигу", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.Там добавили, что соглашение разработано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600941990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, футбол