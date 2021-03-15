https://ria.ru/20210315/ekspertiza-1601224593.html

Северодвинец, захвативший заложника, пройдет психиатрическую экспертизу

Северодвинец, захвативший заложника, пройдет психиатрическую экспертизу

Мужчине, которого подозревают в захвате заложницы в помещении микрокредитной организации в Северодвинске, назначена психолого-психиатрическая экспертиза,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:06

2021-03-15T12:06

2021-03-15T12:06

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

архангельская область

северодвинск

происшествия

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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Мужчине, которого подозревают в захвате заложницы в помещении микрокредитной организации в Северодвинске, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Архангельской области.Ранее сообщалось, что в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя Северодвинска возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия).По версии следствия, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения с обрезом охотничьего ружья прибыл в офисное помещение микрокредитной организации в Северодвинске, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации, в ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, его задержали и передали полиции.По информации регионального СУСК РФ, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами этой микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей, потом сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали уже 100 тысяч и в интернете распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором, полагая, что тот убедит коллекторов оставить его в покое, отмечали в СУСК.В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной на допросе показания найдут свое подтверждение.

https://ria.ru/20210210/apellyatsiya-1596796354.html

архангельская область

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельская область, северодвинск, происшествия