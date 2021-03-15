Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о "пьяном мальчике"
16:00 15.03.2021 (обновлено: 23:25 15.03.2021)
© Фото : ГИБДД по Кировской областиМесто ДТП в селе Буйское
© Фото : ГИБДД по Кировской области
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который при определении причин смерти погибшего в ДТП шестилетнего ребенка нашел в его крови алкоголь.
По сообщению пресс-службы СК, мужчину признали виновным в халатности.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, уточнили, что суд назначил Насонову наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов зарплаты.
Приговор пока не вступил в силу.
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В июле 2019 года автомобиль, за рулем которого сидел полицейский, сбил ребенка на велосипеде на проселочной дороге, мальчик умер от полученных травм.
В ходе экспертизы Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле этанола. С такими результатами не согласились родные мальчика, глава СК Александр Бастрыкин передал расследование резонансного дела в центральный аппарат ведомства.
Следствие пришло к выводу, что эксперт нарушил правила и провел экспертизу не в день смерти ребенка, а двое суток спустя. При этом он не изъял все необходимые биологические материалы.
Позже Насонов признал, что мальчик был трезв, а причиной ошибочных результатов стало неправильное хранение образцов крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.
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