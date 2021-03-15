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Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о "пьяном мальчике"
Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о "пьяном мальчике"
Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который при определении причин смерти погибшего в ДТП шестилетнего... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:00
2021-03-15T23:25
россия
киров
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который при определении причин смерти погибшего в ДТП шестилетнего ребенка нашел в его крови алкоголь.По сообщению пресс-службы СК, мужчину признали виновным в халатности.В Генпрокуратуре, в свою очередь, уточнили, что суд назначил Насонову наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов зарплаты.Приговор пока не вступил в силу.В июле 2019 года автомобиль, за рулем которого сидел полицейский, сбил ребенка на велосипеде на проселочной дороге, мальчик умер от полученных травм.В ходе экспертизы Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле этанола. С такими результатами не согласились родные мальчика, глава СК Александр Бастрыкин передал расследование резонансного дела в центральный аппарат ведомства.Следствие пришло к выводу, что эксперт нарушил правила и провел экспертизу не в день смерти ребенка, а двое суток спустя. При этом он не изъял все необходимые биологические материалы.Позже Насонов признал, что мальчик был трезв, а причиной ошибочных результатов стало неправильное хранение образцов крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.
https://ria.ru/20191016/1559857472.html
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россия, киров, происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о "пьяном мальчике"

16:00 15.03.2021 (обновлено: 23:25 15.03.2021)
 
© Фото : ГИБДД по Кировской областиМесто ДТП в селе Буйское
Место ДТП в селе Буйское - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : ГИБДД по Кировской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который при определении причин смерти погибшего в ДТП шестилетнего ребенка нашел в его крови алкоголь.
По сообщению пресс-службы СК, мужчину признали виновным в халатности.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, уточнили, что суд назначил Насонову наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов зарплаты.
Приговор пока не вступил в силу.
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района - РИА Новости, 1920, 16.10.2019
16 октября 2019, 17:05
"Опер не виноват". Что не так в деле кировского "пьяного" мальчика
В июле 2019 года автомобиль, за рулем которого сидел полицейский, сбил ребенка на велосипеде на проселочной дороге, мальчик умер от полученных травм.
В ходе экспертизы Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле этанола. С такими результатами не согласились родные мальчика, глава СК Александр Бастрыкин передал расследование резонансного дела в центральный аппарат ведомства.
Следствие пришло к выводу, что эксперт нарушил правила и провел экспертизу не в день смерти ребенка, а двое суток спустя. При этом он не изъял все необходимые биологические материалы.
Позже Насонов признал, что мальчик был трезв, а причиной ошибочных результатов стало неправильное хранение образцов крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.
Врач-гематолог Елена Мисюрина в зале Московского городского суда. 16 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Суд обязал пересмотреть отмену приговора врачу Мисюриной
 
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