Судмедэксперт по делу о сбитом под Кировом "пьяном" мальчике признал ошибку

© Фото : ГИБДД по Кировской области Место ДТП в селе Буйское

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший анализ крови сбитого под Кировом мальчика, на допросе в СК признал, что сбитый ребенок был трезв. Об этом представитель семьи сообщила Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший анализ крови сбитого под Кировом мальчика, на допросе в СК признал, что сбитый ребенок был трезв. Об этом представитель семьи сообщила RT . Она также утверждает, что ошибку признал и руководитель Насонова.

Причиной неверных результатов экспертизы называют неправильное хранение образцов крови в морге. Пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.

Семья мальчика обратилась в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье "Халатность".

По данным следствия, 13 июля в селе Буйское Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. От удара ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие установило, что за рулем автомобиля находился полицейский.