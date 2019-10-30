Судмедэксперт по делу о сбитом под Кировом "пьяном" мальчике признал ошибку

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший анализ крови сбитого под Кировом мальчика, на допросе в СК признал, что сбитый ребенок был трезв. Об этом представитель семьи сообщила RT. Она также утверждает, что ошибку признал и руководитель Насонова.
Причиной неверных результатов экспертизы называют неправильное хранение образцов крови в морге. Пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.
Семья мальчика обратилась в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье "Халатность".
По данным следствия, 13 июля в селе Буйское Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. От удара ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие установило, что за рулем автомобиля находился полицейский.
Позже СМИ сообщили, что судмедэксперты обнаружили в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы и передал материалы дела в центральный аппарат ведомства.