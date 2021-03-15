https://ria.ru/20210315/ege-1601223298.html

Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку

Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:53

2021-03-15T11:53

2021-03-15T11:56

социальный навигатор

сн_образование

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

москва

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220911_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_df2bfc82be9f7b74071ec70086ba13ef.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства."16 марта в 14.00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.Экзаменационный пункт для родителей будет организован на базе Пушкинской школы №1500 в Москве. В мероприятии также примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.Уточняется, что в 2021 году родителям предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

https://ria.ru/20210305/ege-1600031927.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), москва, образование - общество, общество