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Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:53
2021-03-15T11:53
2021-03-15T11:56
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства."16 марта в 14.00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.Экзаменационный пункт для родителей будет организован на базе Пушкинской школы №1500 в Москве. В мероприятии также примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.Уточняется, что в 2021 году родителям предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
https://ria.ru/20210305/ege-1600031927.html
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