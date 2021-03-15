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Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:53
2021-03-15T11:56
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россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства."16 марта в 14.00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.Экзаменационный пункт для родителей будет организован на базе Пушкинской школы №1500 в Москве. В мероприятии также примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.Уточняется, что в 2021 году родителям предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
https://ria.ru/20210305/ege-1600031927.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), москва, образование - общество, общество

Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку

11:53 15.03.2021 (обновлено: 11:56 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый госэкзамен по русскому языку вместе с родителями московских школьников, сообщила пресс-служба ведомства.
"16 марта в 14.00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.
Экзаменационный пункт для родителей будет организован на базе Пушкинской школы №1500 в Москве. В мероприятии также примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.
Уточняется, что в 2021 году родителям предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
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