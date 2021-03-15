https://ria.ru/20210315/draka-1601374958.html
Во Владимире проверяют информацию о массовой драке в автобусе
Во Владимире проверяют информацию о массовой драке в автобусе
Сотрудники полиции проверяют информацию о массовой драке в автобусе Владимира, произошедшей 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:55
2021-03-15T18:55
2021-03-15T18:59
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владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о массовой драке в автобусе Владимира, произошедшей 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. На ролике запечатлена эмоциональная словесная перепалка пассажиров автобуса с использованием нецензурной лексики и периодическими попытками подраться или вытолкать отдельных пассажиров из транспорта. Все это время автобус стоял, некоторые из граждан предпочли выйти. Как рассказал "Владимирским ведомостям" очевидец, причиной потасовки стала вошедшая в заполненный салон пара с ребенком в коляске."Информация проверяется сотрудниками полиции", - сообщили в УМВД по Владимирской области.
https://ria.ru/20210306/draka-1600205813.html
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владимир, владимирская область, происшествия