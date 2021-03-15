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Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:47
2021-03-15T11:15
владимир константинов
госдума рф
единая россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма, где осталось еще много работы.По его словам, крымская парторганизация "Единой России" уже определилась с приоритетами в подборе представителей от Крыма в новом созыве Госдумы.Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова&gt;&gt;&gt;
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владимир константинов, госдума рф, единая россия, политика

Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы

10:47 15.03.2021 (обновлено: 11:15 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма, где осталось еще много работы.
"Я состоявшийся человек и был им еще до того, как стал спикером парламента. Мне нравится Крым, и я никуда не хочу отсюда уезжать. Здесь еще предстоит полно работы. Мы идем одной командой с главой республики Сергеем Аксеновым и должны сделать все, что обещали крымчанам", - сказал Константинов.
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По его словам, крымская парторганизация "Единой России" уже определилась с приоритетами в подборе представителей от Крыма в новом созыве Госдумы.
"Идет внутреннее предварительное голосование, на котором каждый может себя попробовать в качестве кандидата, после чего определят самых достойных", - сказал Константинов.
Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Читайте полный текст интервью Владимира Константинова>>>
 
Владимир КонстантиновГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
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