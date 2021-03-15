https://ria.ru/20210315/deputat-1601212140.html

Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы

Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:47

2021-03-15T10:47

2021-03-15T11:15

владимир константинов

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601208918_0:192:3073:1922_1920x0_80_0_0_b9810262298bc4c06a24468464f31d0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма, где осталось еще много работы.По его словам, крымская парторганизация "Единой России" уже определилась с приоритетами в подборе представителей от Крыма в новом созыве Госдумы.Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова>>>

https://ria.ru/20210315/krym-1601187985.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, госдума рф, единая россия, политика