Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
10:47 15.03.2021 (обновлено: 11:15 15.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма, где осталось еще много работы.
"Я состоявшийся человек и был им еще до того, как стал спикером парламента. Мне нравится Крым, и я никуда не хочу отсюда уезжать. Здесь еще предстоит полно работы. Мы идем одной командой с главой республики Сергеем Аксеновым и должны сделать все, что обещали крымчанам", - сказал Константинов.
По его словам, крымская парторганизация "Единой России" уже определилась с приоритетами в подборе представителей от Крыма в новом созыве Госдумы.
"Идет внутреннее предварительное голосование, на котором каждый может себя попробовать в качестве кандидата, после чего определят самых достойных", - сказал Константинов.
Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.