После обрушения моста в Дагестане возбудили дело
© Фото : ГУМЧС России по Республике ДагестанВ Шамильском районе Дагестана обрушился дорожный мост
© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан
МАХАЧКАЛА, 15 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Дагестане, сообщает СУСК по региону.
Ранее МЧС Дагестана сообщило, что в районе населенного пункта Хебда Шамильского района Дагестана при проезде грузового автомобиля "Камаз" обрушился мост, пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах. Прокуратура организовала проверку. В минтрансе региона добавили, что рухнувший мост был включен в перечень аварийных мостов и подлежал реконструкции, его ремонт запланировали на 2022 год.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Данное обстоятельство стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста", – говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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