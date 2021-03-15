https://ria.ru/20210315/delo-1601395394.html

После обрушения моста в Дагестане возбудили дело

После обрушения моста в Дагестане возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Дагестане, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:31

2021-03-15T22:31

2021-03-15T22:31

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шамильский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 15 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Дагестане, сообщает СУСК по региону.Ранее МЧС Дагестана сообщило, что в районе населенного пункта Хебда Шамильского района Дагестана при проезде грузового автомобиля "Камаз" обрушился мост, пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах. Прокуратура организовала проверку. В минтрансе региона добавили, что рухнувший мост был включен в перечень аварийных мостов и подлежал реконструкции, его ремонт запланировали на 2022 год.В СУСК добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597534418.html

шамильский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шамильский район, происшествия