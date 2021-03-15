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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210315/brak-1601223636.html
Число браков во время Великого поста в Москве снижается, заметили в ЗАГС
Число браков во время Великого поста в Москве снижается, заметили в ЗАГС
Традиционно в Москве снижается количество торжественных церемоний бракосочетания в период Великого поста, сообщили в понедельник в пресс-службе управления ЗАГС... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:10
2021-03-15T14:31
религия и мировоззрение
религия
москва
брак
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Традиционно в Москве снижается количество торжественных церемоний бракосочетания в период Великого поста, сообщили в понедельник в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая."С наступлением Великого поста традиционно количество браков снижается. Мы проанализировали количество браков и выявили некоторые закономерности этот период. Интересно отметить, что за месяц до поста в последние несколько лет число браков увеличивалось примерно на 10-20 процентов. Число браков после поста увеличивалось на 35-45 процентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что по православным традициям пост накладывает определенные ограничения, в том числе и на бракосочетания. Это связано с тем, что пост считается временем для очистки души человека и подготовке к большому церковному празднику. Во время поста обычно не проводятся шумные празднества и гуляния. Однако запрет касается только обряда венчания, провести официальную роспись в пост вполне возможно."В связи с тем, что во время поста не стоит проводить шумные гуляния и праздники, многие пары заключают брак в неторжественной обстановке, а после окончания поста уже празднуют свадьбу вместе с близкими и друзьями. Также некоторые пары, подававшие заявления на регистрацию брака в Великий пост, переносят дату бракосочетания на более позднюю по просьбе близких и родственников, которые придерживаются православных традиций", - говорится в сообщении.Сообщается, что пользуется популярностью у молодоженов первая неделя после Пасхи, особенно православный праздник Красная горка. Этот день символизирует начало весны и обновление природы. Считается, что в этот день создаются самые крепкие семьи. Также Красная горка считается лучшим временем для венчания в церкви. В старину возможность обвенчаться и сыграть свадьбу после окончания долгого строгого поста собирала в церквях по всей России огромное количество молодоженов."Красная горка является вторым по популярности праздником среди молодоженов. В этом году она выпадает на День Победы, 9 мая. Первым по количеству зарегистрированных браков остается День города, который традиционно отмечается в первые недели сентября", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210315/post-1601067934.html
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религия, москва, брак

Число браков во время Великого поста в Москве снижается, заметили в ЗАГС

12:10 15.03.2021 (обновлено: 14:31 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Традиционно в Москве снижается количество торжественных церемоний бракосочетания в период Великого поста, сообщили в понедельник в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.
Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая.
"С наступлением Великого поста традиционно количество браков снижается. Мы проанализировали количество браков и выявили некоторые закономерности этот период. Интересно отметить, что за месяц до поста в последние несколько лет число браков увеличивалось примерно на 10-20 процентов. Число браков после поста увеличивалось на 35-45 процентов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по православным традициям пост накладывает определенные ограничения, в том числе и на бракосочетания. Это связано с тем, что пост считается временем для очистки души человека и подготовке к большому церковному празднику. Во время поста обычно не проводятся шумные празднества и гуляния. Однако запрет касается только обряда венчания, провести официальную роспись в пост вполне возможно.
"В связи с тем, что во время поста не стоит проводить шумные гуляния и праздники, многие пары заключают брак в неторжественной обстановке, а после окончания поста уже празднуют свадьбу вместе с близкими и друзьями. Также некоторые пары, подававшие заявления на регистрацию брака в Великий пост, переносят дату бракосочетания на более позднюю по просьбе близких и родственников, которые придерживаются православных традиций", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пользуется популярностью у молодоженов первая неделя после Пасхи, особенно православный праздник Красная горка. Этот день символизирует начало весны и обновление природы. Считается, что в этот день создаются самые крепкие семьи. Также Красная горка считается лучшим временем для венчания в церкви. В старину возможность обвенчаться и сыграть свадьбу после окончания долгого строгого поста собирала в церквях по всей России огромное количество молодоженов.
"Красная горка является вторым по популярности праздником среди молодоженов. В этом году она выпадает на День Победы, 9 мая. Первым по количеству зарегистрированных браков остается День города, который традиционно отмечается в первые недели сентября", - дополняется в сообщении.
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