Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/benzin-1601377896.html
В Москве 13 недель подряд растут цены на бензин
В Москве 13 недель подряд растут цены на бензин
Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже тринадцать недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 - на 9... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T19:16
2021-03-15T19:16
дмитрий григоренко
аи-98
аи-92
татнефть
газпром нефть
александр новак
москва
аи-95
shell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже тринадцать недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 - на 9 копеек, до 55,92 рубля за литр, подсчитало РИА Новости на основе данных Московской топливной ассоциации (МТА).Бензин марки Аи-92, по данным МТА, подорожал в столице за отчетный период на 7 копеек, до 44,81 рубля за литр, а Аи-95 - на 5 копеек, до 49,38 рубля. Дизельное топливо также продолжает непрерывный рост в цене с начала года, в частности, за период с 9 по 15 марта оно подорожало на 2 копейки, до 48,96 рубля за литр.Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 подняли московские сети АЗС "Газпром нефти", Shell, а также "Нефть Магистраль" и "Транс-АЗС". Бензин Аи-98 подорожал у Shell и "Нефть Магистрали", а дизтопливо еще на сети АЗС "Татнефти" и "Транс-АЗС".По итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Александра Новака о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в среду было решено скорректировать заложенную в формуле демпфера цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчетов в будущие периоды.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.
https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html
https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_585646b7b023a812a162b658faac2444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий григоренко, аи-98, аи-92, татнефть, газпром нефть, александр новак, москва, аи-95, shell, экономика

В Москве 13 недель подряд растут цены на бензин

19:16 15.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже тринадцать недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 - на 9 копеек, до 55,92 рубля за литр, подсчитало РИА Новости на основе данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Бензин марки Аи-92, по данным МТА, подорожал в столице за отчетный период на 7 копеек, до 44,81 рубля за литр, а Аи-95 - на 5 копеек, до 49,38 рубля. Дизельное топливо также продолжает непрерывный рост в цене с начала года, в частности, за период с 9 по 15 марта оно подорожало на 2 копейки, до 48,96 рубля за литр.
Колонка на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:58
Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 подняли московские сети АЗС "Газпром нефти", Shell, а также "Нефть Магистраль" и "Транс-АЗС". Бензин Аи-98 подорожал у Shell и "Нефть Магистрали", а дизтопливо еще на сети АЗС "Татнефти" и "Транс-АЗС".
По итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Александра Новака о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в среду было решено скорректировать заложенную в формуле демпфера цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчетов в будущие периоды.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:50
Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
 
Дмитрий ГригоренкоАИ-98АИ-92ТатнефтьГазпром нефтьАлександр НовакМоскваАИ-95ShellЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
01:48Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
Лента новостейМолния