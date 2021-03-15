https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601369402.html
Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:27
2021-03-15T18:27
2021-03-15T18:36
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вакцина astrazeneca
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эммануэль макрон
astrazeneca
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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Европейский регулятор EMA завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.Французский лидер отметил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, astrazeneca , франция, в мире