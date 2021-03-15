https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601369402.html

Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca

Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca

Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:27

2021-03-15T18:27

2021-03-15T18:36

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

astrazeneca

франция

в мире

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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Европейский регулятор EMA завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.Французский лидер отметил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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