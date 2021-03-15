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Джонсон назвал вакцину от AstraZeneca безопасной

Джонсон назвал вакцину от AstraZeneca безопасной

Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения, подтвердил премьер... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:49

2021-03-15T16:49

2021-03-15T16:49

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис джонсон

здоровье - общество

astrazeneca

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны. Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира.Отвечая на вопрос о том, может ли он заверить людей в том, что прививка безопасна, премьер ответил: "Да, я могу".На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, в мире