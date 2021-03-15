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Джонсон назвал вакцину от AstraZeneca безопасной
Джонсон назвал вакцину от AstraZeneca безопасной
Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения, подтвердил премьер... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:49
2021-03-15T16:49
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
здоровье - общество
astrazeneca
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны. Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира.Отвечая на вопрос о том, может ли он заверить людей в том, что прививка безопасна, премьер ответил: "Да, я могу".На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, в мире

Джонсон назвал вакцину от AstraZeneca безопасной

16:49 15.03.2021
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Институт Дженнера в Оксфорде, где проходит исследование вакцины против COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Институт Дженнера в Оксфорде, где проходит исследование вакцины против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны. Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира.
"Наш MHRA (британский медицинский регулятор) - один из самых жестких и опытных регуляторов в мире. Они не увидели каких-либо причин не продолжать программу вакцинации. Следовательно, мы по-прежнему очень уверены в программе (вакцинации) и это здорово, что она продвигается с такой скоростью по всей Британии", - сказал Джонсон журналистам в понедельник, подтвердив свои заявления, сделанные на прошлой неделе.
Отвечая на вопрос о том, может ли он заверить людей в том, что прививка безопасна, премьер ответил: "Да, я могу".
На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВеликобританияВ мире
 
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