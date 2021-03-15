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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210315/armeniya-1601210202.html
Армянская оппозиция потребовала отменить военное положение
Армянская оппозиция потребовала отменить военное положение
Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли на обсуждение комиссии по вопросам обороны и безопасности проект... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:41
2021-03-15T10:41
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в армении
никол пашинян
нагорный карабах
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли на обсуждение комиссии по вопросам обороны и безопасности проект решения об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости."Предлагаем отменить объявленное 27 сентября военное положение", - сказал, представляя на заседании проект двух фракций, депутат от "Процветающей Армении" Арман Абовян. По его словам, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
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ситуация в армении, никол пашинян, нагорный карабах, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

Армянская оппозиция потребовала отменить военное положение

10:41 15.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна в Ереване
Сторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли на обсуждение комиссии по вопросам обороны и безопасности проект решения об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости.
"Предлагаем отменить объявленное 27 сентября военное положение", - сказал, представляя на заседании проект двух фракций, депутат от "Процветающей Армении" Арман Абовян. По его словам, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Ситуация в Нагорном КарабахеСитуация в АрменииНикол ПашинянНагорный КарабахПроцветающая АрменияАзербайджанАрменияВ мире
 
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