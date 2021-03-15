https://ria.ru/20210315/aeroflot-1601391418.html

На чартер "Аэрофлота" не пустили 29 человек из-за отсутствия справок

На чартер "Аэрофлота" не пустили 29 человек из-за отсутствия справок

Двадцать девять граждан Узбекистана не были допущены на чартерный рейс "Аэрофлота" из Самарканда в Москву из-за отсутствия справок, разрешающих полет в период... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T21:33

2021-03-15T21:33

2021-03-15T21:33

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ТАШКЕНТ, 15 мар – РИА Новости. Двадцать девять граждан Узбекистана не были допущены на чартерный рейс "Аэрофлота" из Самарканда в Москву из-за отсутствия справок, разрешающих полет в период карантинных ограничений из-за коронавируса, или их подделки, сообщает в понедельник пресс-служба АО Uzbekistan Airports.Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Авиаперелет из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.По данным пресс-службы, в соцсетях распространилось видео, где люди жаловались на то, что были сняты со спецрейса "Аэрофлота" Самарканд-Москва, хотя у них были оплаченные билеты.В пресс-службе напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в РФ, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот". "Международные аэропорты Узбекистана только предоставляют свои услуги во время прибытия и отправления пассажиров", – добавили в Uzbekistan Airports.Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре прошлого года возобновила регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию, с 20 января этого года – в Таджикистан, в марте – в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Ранее замминистра транспорта республики Жасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с Россией.

https://ria.ru/20210315/postkovid-1601333098.html

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россия, аэрофлот, узбекистан, белоруссия, таджикистан, оаэ, в мире