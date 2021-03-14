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Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в интервью "Российской газете" перечислила ошибки, которые могут привести к... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T03:35
2021-03-14T11:21
эльвина насибулина
россия
роскачество
телефон
технологии
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в интервью "Российской газете" перечислила ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона.В частности, она призывает не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим. Эксперт предостерегает от использования "универсальных зарядок" из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона.В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила Насибулина.
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эльвина насибулина, россия, роскачество, телефон, технологии, общество

Названы опасные ошибки при зарядке смартфона

03:35 14.03.2021 (обновлено: 11:21 14.03.2021)
 
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Fotolia / ratmaner
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в интервью "Российской газете" перечислила ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона.
В частности, она призывает не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим.

"Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", — подчеркнула Насибулина.

Эксперт предостерегает от использования "универсальных зарядок" из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона.
"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов", — рассказала аналитик.
В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила Насибулина.
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Эльвина НасибулинаРоссияРоскачествоТелефонТехнологииОбщество
 
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