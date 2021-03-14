https://ria.ru/20210314/zaryadka-1601117470.html

Названы опасные ошибки при зарядке смартфона

Названы опасные ошибки при зарядке смартфона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в интервью "Российской газете" перечислила ошибки, которые могут привести к... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T03:35

2021-03-14T03:35

2021-03-14T11:21

эльвина насибулина

россия

роскачество

телефон

технологии

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в интервью "Российской газете" перечислила ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона.В частности, она призывает не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим. Эксперт предостерегает от использования "универсальных зарядок" из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона.В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила Насибулина.

https://ria.ru/20210103/besprovodnoy-1591856057.html

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2021

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эльвина насибулина, россия, роскачество, телефон, технологии, общество