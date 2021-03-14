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Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко
Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко
Истории про Александра Литвиненко, Алексея Навального и других нужны Западу лишь для формирования общественного мнения в нужном для него ключе, жизни этих людей РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:02
2021-03-14T17:02
сергей скрипаль
мария захарова
александр литвиненко (подполковник)
алексей навальный
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
лондон
берлин (город)
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Истории про Александра Литвиненко, Алексея Навального и других нужны Западу лишь для формирования общественного мнения в нужном для него ключе, жизни этих людей западных партнеров не волнуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакой фактологии под этим нет... и дело Литвиненко - как повисло в воздухе, так они и хотят, чтобы оно растворилось и осталось исключительно в публично-исторической сфере. Чтобы как старый, паутиной подернутый скелет, они периодически доставали эти истории, а потом убирали в свой шкаф. То же самое дело Березовского, Скрипали, сейчас эта история с Навальным - это все то, о чем говорил герцог Сассекский - Гарри - в своем интервью, рассказывая об этом самом воздействии политического истеблишмента Британии на таблоиды - что у каждого есть прописанная роль, что все это находится в сцепке, связке, что, открывая какую-то часть своей жизни, и допуская туда прессу, таблоиды, политический истеблишмент получает искомое - нужную подачу тематики на страницах прессы и на телевидении", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Экс-сотрудник ФСБ Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.Также британские власти утверждали, что 4 марта 2018 года в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом британская сторона не представила никаких документов о расследовании.Об "отравлении" Навального, в свою очередь, заявляло правительство ФРГ после того, как блогера перевезли из России в Германию. Берлин не информировал Москву о своих выводах. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены.
https://ria.ru/20210312/polsha-1600971037.html
https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
лондон
берлин (город)
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сергей скрипаль, мария захарова, александр литвиненко (подполковник), алексей навальный, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лондон, берлин (город), в мире

Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко

17:02 14.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Истории про Александра Литвиненко, Алексея Навального и других нужны Западу лишь для формирования общественного мнения в нужном для него ключе, жизни этих людей западных партнеров не волнуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакой фактологии под этим нет... и дело Литвиненко - как повисло в воздухе, так они и хотят, чтобы оно растворилось и осталось исключительно в публично-исторической сфере. Чтобы как старый, паутиной подернутый скелет, они периодически доставали эти истории, а потом убирали в свой шкаф. То же самое дело Березовского, Скрипали, сейчас эта история с Навальным - это все то, о чем говорил герцог Сассекский - Гарри - в своем интервью, рассказывая об этом самом воздействии политического истеблишмента Британии на таблоиды - что у каждого есть прописанная роль, что все это находится в сцепке, связке, что, открывая какую-то часть своей жизни, и допуская туда прессу, таблоиды, политический истеблишмент получает искомое - нужную подачу тематики на страницах прессы и на телевидении", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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"И речь идет не о конкретном человеке и не о Британии, а о конкретном кейсе - случае, истории. За этими историями жизни людей... в Британии и на коллективном западном небосклоне вообще не интересуют, их интересует собственная выгода, им интересно формировать общественное мнение в нужном для себя ключе и порядке. А для этого используются люди. На них всем, в частности, Британии глубоко наплевать", - добавила представитель МИД РФ.

Экс-сотрудник ФСБ Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
Также британские власти утверждали, что 4 марта 2018 года в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом британская сторона не представила никаких документов о расследовании.
Об "отравлении" Навального, в свою очередь, заявляло правительство ФРГ после того, как блогера перевезли из России в Германию. Берлин не информировал Москву о своих выводах. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены.
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Сергей СкрипальМария ЗахароваАлександр Литвиненко (подполковник)Алексей НавальныйГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЛондонБерлин (город)В мире
 
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