Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601143686.html
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca, сообщается в Twitter... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:00
2021-03-14T14:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
ирландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999322_0:0:2883:1621_1920x0_80_0_0_4b02ac8c085074e14757fb56d043e4d5.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca, сообщается в Twitter Министерства здравоохранения.Совет выдал такую рекомендацию после сообщений из Норвегии о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся.В заявлении отмечается, что связь между этими случаями и вакциной AstraZeneca пока не выявили, но из предосторожности следует временно отказаться от применения препарата.Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили некоторые европейские страны, в том числе Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Эстония. Причиной также стали сообщения о возможном образовании тромбов у вакцинированных.Европейское агентство лекарственных средств заявляло, что продолжает расследование случаев тромбоэмболических осложнений после прививки AstraZeneca, но по-прежнему считает, что пока нет доказательств того, что их вызвала именно вакцина. Позиция комитета по безопасности ЕМА заключается в том, что преимущества препарата перевешивают связанные с ним риски и вакцинацию можно продолжать. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999322_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_a5b069ebd07dc5a210f885dc09a501b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , ирландия, в мире

В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

14:00 14.03.2021 (обновлено: 14:52 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca, сообщается в Twitter Министерства здравоохранения.
Совет выдал такую рекомендацию после сообщений из Норвегии о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся.
В заявлении отмечается, что связь между этими случаями и вакциной AstraZeneca пока не выявили, но из предосторожности следует временно отказаться от применения препарата.
Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили некоторые европейские страны, в том числе Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Эстония. Причиной также стали сообщения о возможном образовании тромбов у вакцинированных.
Европейское агентство лекарственных средств заявляло, что продолжает расследование случаев тромбоэмболических осложнений после прививки AstraZeneca, но по-прежнему считает, что пока нет доказательств того, что их вызвала именно вакцина. Позиция комитета по безопасности ЕМА заключается в том, что преимущества препарата перевешивают связанные с ним риски и вакцинацию можно продолжать. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
Вчера, 10:02Распространение коронавируса
FT назвала причину проблем с поставками вакцин AstraZeneca в Евросоюз
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaИрландияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Лента новостейМолния