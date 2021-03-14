https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601143686.html
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca, сообщается в Twitter... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:00
2021-03-14T14:00
2021-03-14T14:52
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca, сообщается в Twitter Министерства здравоохранения.Совет выдал такую рекомендацию после сообщений из Норвегии о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся.В заявлении отмечается, что связь между этими случаями и вакциной AstraZeneca пока не выявили, но из предосторожности следует временно отказаться от применения препарата.Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили некоторые европейские страны, в том числе Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Эстония. Причиной также стали сообщения о возможном образовании тромбов у вакцинированных.Европейское агентство лекарственных средств заявляло, что продолжает расследование случаев тромбоэмболических осложнений после прививки AstraZeneca, но по-прежнему считает, что пока нет доказательств того, что их вызвала именно вакцина. Позиция комитета по безопасности ЕМА заключается в том, что преимущества препарата перевешивают связанные с ним риски и вакцинацию можно продолжать. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , ирландия, в мире