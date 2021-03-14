https://ria.ru/20210314/ukraina-1601084390.html

Украина раскрыла свою стратегию стойкости: в 2025 году все удивятся

Украина раскрыла свою стратегию стойкости: в 2025 году все удивятся

На этой неделе украинское правительство на своем заседании утвердило проект Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года. Для введения... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:07

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На этой неделе украинское правительство на своем заседании утвердило проект Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года. Для введения документа в действие осталось два формальных шага: подписание соответствующего указа президентом Зеленским и его обнародование.Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди чуть ли не с придыханием рассказывала, мол, впервые на законодательном уровне определено понятие экономической безопасности, а также основные вызовы для безопасности Украины и пути их преодоления. Даже захотелось поверить. Если бы не было известно, что Панаиотиди — гражданская жена главы "Нефтегаза" Коболева, который является едва ли не главным ликвидатором экономического суверенитета Украины.Да и вообще: чем меньше на Украине остается экономики, тем больше появляется всевозможных стратегий и программ по ее поддержке, которые на самом деле не нацелены на выполнение, не выполняются, а к моменту прихода срока отчета по ним — как правило, уже даже не вспоминаются. То есть являются имитацией работы и предметом карго-культа.Оценивая с точки зрения экономической безопасности десятилетие работы "папередников" в 2010-2019 годах, авторы стратегии признали состояние экономической безопасности неудовлетворительным. Равно как и таких ее составляющих, как финансовая и производственная безопасность. Еще хуже дела с внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасностью: их состояние оценено как опасное.Главными причинами описанных проблем авторы определили "вооруженную агрессию Российской Федерации, временную оккупацию части территории Украины", а также использование экономических инструментов влияния (в частности, санкций к украинским товарам и услугам, влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих экономическим интересам Украины) как одного "из способов ведения гибридной войны Российской Федерации против Украины". Упоминаются, конечно, по разным направлениям и такие причины, как низкий уровень бюджетной дисциплины, высокий дефицит бюджета, потеря доходов из-за уклонения от уплаты налогов и даже деиндустриализация экономики, ее технологическая отсталость, износ основных средств, чрезмерное проникновение импорта на внутренний рынок, сырьевая структура экспорта, высокий уровень коррупции и многие другие явления, загоняющие украинскую экономику в гроб. Совсем неупомянутой осталась разве что проблема фактического внешнего управления, под которое Украина попала в результате Майдана, порождающая нерешаемые экономические проблемы. Но данная тема, разумеется, на Украине полностью табуирована. Зато проблемы, создаваемые Россией, все равно выделены как главные. Невзирая даже на то, что оценивался период с 2010 года, в котором четыре года из рассматриваемых десяти лет были домайданными. И не говоря о том, что перечисленные выше проблемы и ряд других с Россией вообще никак не связаны.Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности определено достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета. В стратегии определены базовые понятия "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая стойкость" и "экономический суверенитет".Экономическая безопасность — это состояние экономики, при котором достигаются основные национальные экономически интересы и обеспечивается экономический суверенитет.Основными национальными экономическими интересами является обеспечение экономической стойкости, высокой конкурентоспособности украинской экономики в мировой экономической среде, интеграция в европейское экономическое пространство и достижение на этой основе высоких стандартов жизни населения.Экономическая стойкость — способность экономической системы выдерживать влияние шоков, в частности возникающих вследствие реализации внутренних или внешних угроз, и продолжать свое устойчивое экономическое развитие.Экономический суверенитет — независимость государства в реализации внешней и внутренней экономической политики с соблюдением и выполнением взятых на себя международных обязательств.Определения, конечно, любопытны. Например, способность экономик Афганистана и Сомали выдерживать влияние внутренних и внешних шоков и даже в некотором смысле "продолжать свое устойчивое развитие" весьма высока. Вряд ли с этим кто-то поспорит. Но экономическая стойкость этих двух стран — сомнительный пример для подражания. Однако по всему видно, что украинское руководство направляет свою экономику именно на такой путь "развития".Насчет независимости государства в реализации экономической политики, но с соблюдением и выполнением международных обязательств, которые ему навязываются, написано тоже хорошо. С точки зрения нынешних руководителей Украины, это, наверное, и есть экономический суверенитет. Хотя на самом деле полное его отсутствие.Если добавить к этим двум определениям еще и высокую конкурентоспособность украинской экономики в мировой среде, шансов на которую просто нет, то получится, что экономической безопасности достичь не выйдет даже теоретически. Но в зазеркалье все может быть иначе…Задачи, которые должны позволить достичь поставленной цели, очевидны. Например, в сфере финансовой безопасности — постепенное сокращение дефицита бюджета, уменьшение уровня неработающих кредитов и так далее. В сфере производственной безопасности — возобновление потенциала высокотехнологических отраслей промышленности (космической отрасли, авиа- и ракетостроения), создание новых возможностей для развития (возобновления) собственного производства полного цикла критически важной продукции и утраченных импортных комплектующих и так далее. То есть задачи поставлены в стиле "за все хорошее, против всего плохого". А вот с механизмами их решения все куда более грустно. Оказывается, перечисленного выше и многого другого можно будет достичь путем установления целевых ориентиров, осуществления постоянного мониторинга индикаторов экономической безопасности, разработки и реализации органами государственной власти "детализированных планов мероприятий государственной политики по активизации развития" соответствующих сфер, ежегодного составления отчетов и так далее. То есть на самом деле ни механизмов и инструментов решения хоть каких-то из поставленных задач, ни тем более их ресурсного обеспечения стратегия не предусматривает даже глубоко в теории…Как при этом Зеленский и Ко собираются к 2025 году, например, износ основных средств в промышленности, строительстве и на транспорте с имеющихся 51-59% (цифры очевидно занижены) довести до 30-40%, долю высокотехнологической продукции в общем объеме реализованной продукции увеличить с 2,9% до семи-двенадцати процентов или вдвое сократить энергоемкость ВВП и так далее? Да никак. Карго-культ не подразумевает, что созданное в его рамках должно работать. А поскольку эта стратегия наряду с другими стратегиями и программами, которые принимаются на Украине нон-стоп, готовилась именно в рамках карго-культа, то ее единственная цель — быть принятой, чтобы создать видимость работы. До 2025 года о ней сто раз позабудут. А ее авторы с большой долей вероятности будут уже не у дел. Кстати, промежуточных целевых значений они устанавливать не стали. И это лишь свидетельствует о том, что они сами отчетливо осознают и свои перспективы, и перспективы рожденного ими детища.

https://ria.ru/20210306/ukraina-1600131302.html

https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html

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https://ria.ru/20210203/ukraina-1595681983.html

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https://ria.ru/20201231/ukraina-1591583530.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

россия, афганистан, сомали, украина, авторы, мнение - авторы, в мире