https://ria.ru/20210314/ucheniya-1601157404.html

На российской базе в Таджикистане провели антитеррористические учения

На российской базе в Таджикистане провели антитеррористические учения

Подразделения войсковой разведки 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели специальное учение по поиску и обезвреживанию крупного... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T16:54

2021-03-14T16:54

2021-03-14T16:54

россия

военные учения - безопасность

таджикистан

безопасность

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ДУШАНБЕ, 14 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Подразделения войсковой разведки 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели специальное учение по поиску и обезвреживанию крупного незаконного вооруженного формирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих.Группа "террористов" была обнаружена при помощи беспилотного летательного аппарата "Тахион", во время штурма специалисты радиоэлектронной борьбы применили малогабаритные комплексы радиопомех "Лесочек" для предотвращения подрыва радиоуправляемых взрывных устройств и подавления мобильной связи условных боевиков, уточнили в пресс-службе.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20210314/ucheniya-1601137773.html

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россия, военные учения - безопасность, таджикистан, безопасность