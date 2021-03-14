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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210314/tramp-1601140662.html
СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила его больше, чем поражение на президентских выборах Джо... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T13:09
2021-03-14T13:11
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила его больше, чем поражение на президентских выборах Джо Байдену, сообщает издание Business Insider.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Ранее Мэри Трамп написала книгу о семье 45-го президента США под названием "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В своих воспоминаниях племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает, что с малых лет экс-президент демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Брат экс-президента Роберт Трамп пытался через суд запретить публикацию книги, ссылаясь на подписанное Мэри соглашение о неразглашении. Суд в США вынес решение в его пользу, однако в высшей инстанции оно было отменено. Еще до выхода книга стала бестселлером. В первый день было продано более 950 тысяч копий в разных форматах, что побило рекорд первого дня продаж.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах

13:09 14.03.2021 (обновлено: 13:11 14.03.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила его больше, чем поражение на президентских выборах Джо Байдену, сообщает издание Business Insider.
"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", - заявила изданию Мэри Трамп.
Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
Ранее Мэри Трамп написала книгу о семье 45-го президента США под названием "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В своих воспоминаниях племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает, что с малых лет экс-президент демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Брат экс-президента Роберт Трамп пытался через суд запретить публикацию книги, ссылаясь на подписанное Мэри соглашение о неразглашении. Суд в США вынес решение в его пользу, однако в высшей инстанции оно было отменено. Еще до выхода книга стала бестселлером. В первый день было продано более 950 тысяч копий в разных форматах, что побило рекорд первого дня продаж.
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Выборы президента США — 2020КапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
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