https://ria.ru/20210314/tramp-1601140662.html

СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах

СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах

Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила его больше, чем поражение на президентских выборах Джо... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T13:09

2021-03-14T13:09

2021-03-14T13:11

выборы президента сша — 2020

капитолий

дональд трамп

джо байден

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twitter

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила его больше, чем поражение на президентских выборах Джо Байдену, сообщает издание Business Insider.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Ранее Мэри Трамп написала книгу о семье 45-го президента США под названием "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В своих воспоминаниях племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает, что с малых лет экс-президент демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Брат экс-президента Роберт Трамп пытался через суд запретить публикацию книги, ссылаясь на подписанное Мэри соглашение о неразглашении. Суд в США вынес решение в его пользу, однако в высшей инстанции оно было отменено. Еще до выхода книга стала бестселлером. В первый день было продано более 950 тысяч копий в разных форматах, что побило рекорд первого дня продаж.

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире