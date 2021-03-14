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Московские власти рассказали, когда нельзя использовать телефон в школе
Московские власти рассказали, когда нельзя использовать телефон в школе
Московские школьники ограничены в использовании смартфонов на уроках, пока ячейки, куда бы школьники складывали свои телефоны, не устанавливают, сообщила... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:39
2021-03-14T14:39
россия
наталья киселева
москва
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские школьники ограничены в использовании смартфонов на уроках, пока ячейки, куда бы школьники складывали свои телефоны, не устанавливают, сообщила замруководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.
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россия, наталья киселева, москва, общество

Московские власти рассказали, когда нельзя использовать телефон в школе

14:39 14.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУченики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские школьники ограничены в использовании смартфонов на уроках, пока ячейки, куда бы школьники складывали свои телефоны, не устанавливают, сообщила замруководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

"По поводу мобильных устройств, у нас есть санитарные нормы и правила, которые изменены в 2021 году, где запрещено использование смартфонов в образовательном процессе. По поводу коробок, отдельные ячейки для того, чтобы вкладывать коробки, пока, естественно, в школе не установлены. Дети ограничены в том, чтобы использовать телефоны на уроке", - сообщила Киселева в эфире радиостанции "Вести ФМ", отвечая на вопрос, будут ли в школах ученики складывать в коробку телефоны перед уроком.

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