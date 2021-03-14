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Врач разъяснила правила эффективного сна
Врач разъяснила правила эффективного сна
Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T20:18
2021-03-14T23:46
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей.В частности, по ее мнению, пренебрежение графиком по выходным ведет к нарушению циркадных ритмов (биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи — Прим.ред.) в организме."Даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в то же время, как и в рабочий день. &lt;…&gt; Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет", — отметила она.Медик также обратила внимание на то, что зачастую люди пренебрегают наиболее эффективным временным отрезком для сна."В ночное время вырабатываются определенные гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со всеми стрессами, которые были накоплены за день. Они вырабатываются не в 03.00 — 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30", — подчеркнула Добрецова.По ее словам, именно соблюдение режима сна в первую очередь влияет на то, насколько отдохнувшим и выспавшимся чувствует себя человек.
https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html
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врачи, здоровье, здоровье - общество, сон, общество

Врач разъяснила правила эффективного сна

20:18 14.03.2021 (обновлено: 23:46 14.03.2021)
 
© Fotolia / SergeyУсталая девушка в офисе
Усталая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Fotolia / Sergey
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей.
В частности, по ее мнению, пренебрежение графиком по выходным ведет к нарушению циркадных ритмов (биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи — Прим.ред.) в организме.
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"Даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в то же время, как и в рабочий день. <…> Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет", — отметила она.
Медик также обратила внимание на то, что зачастую люди пренебрегают наиболее эффективным временным отрезком для сна.
"В ночное время вырабатываются определенные гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со всеми стрессами, которые были накоплены за день. Они вырабатываются не в 03.00 — 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30", — подчеркнула Добрецова.
По ее словам, именно соблюдение режима сна в первую очередь влияет на то, насколько отдохнувшим и выспавшимся чувствует себя человек.
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