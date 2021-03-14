https://ria.ru/20210314/son-1601173535.html

Врач разъяснила правила эффективного сна

Врач разъяснила правила эффективного сна

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T20:18

2021-03-14T20:18

2021-03-14T23:46

врачи

здоровье

здоровье - общество

сон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147563/30/1475633055_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_74f7270a7897251e7962722ba2c099a7.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей.В частности, по ее мнению, пренебрежение графиком по выходным ведет к нарушению циркадных ритмов (биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи — Прим.ред.) в организме."Даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в то же время, как и в рабочий день. <…> Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет", — отметила она.Медик также обратила внимание на то, что зачастую люди пренебрегают наиболее эффективным временным отрезком для сна."В ночное время вырабатываются определенные гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со всеми стрессами, которые были накоплены за день. Они вырабатываются не в 03.00 — 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30", — подчеркнула Добрецова.По ее словам, именно соблюдение режима сна в первую очередь влияет на то, насколько отдохнувшим и выспавшимся чувствует себя человек.

https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html

https://ria.ru/20210226/son-1598983166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

врачи, здоровье, здоровье - общество, сон, общество