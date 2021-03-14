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Ученые назвали пять действенных способов улучшить сон
Ученые назвали пять действенных способов улучшить сон
Ученые дали несколько советов, как повысить качество сна. Cтатья об этом опубликована в журнале Sleep Health. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T09:30
2021-03-14T13:13
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые дали несколько советов, как повысить качество сна. Cтатья об этом опубликована в журнале Sleep Health.Прежде всего эксперты призывают обратить внимание на продолжительность сна. Недосып, по мнению ученых, может привести к развитию психических заболеваний, но и привычка "досыпать" тоже негативно влияет на общее состояние, поскольку может вызвать чувство разбитости.Кроме того, исследователи развеяли популярный миф о пользе алкоголя перед сном. По их мнению, спиртное поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится — это связано с мочегонными свойствами таких напитков.Поэтому ученые советуют пить перед сном теплое молоко или травяной чай.Они также призвали отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина. Ранее российский врач Тимур Асанов рассказал, что для улучшения качества сна необходимо за три часа до этого отказаться от еды, проветрить комнату и застелить постель бельем из натуральных материалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/son-1593254032.html
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общество

Ученые назвали пять действенных способов улучшить сон

09:30 14.03.2021 (обновлено: 13:13 14.03.2021)
 
© Fotolia / Yuri ArcursМужчина просыпается после сна. Архивное фото
Мужчина просыпается после сна. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Fotolia / Yuri Arcurs
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые дали несколько советов, как повысить качество сна. Cтатья об этом опубликована в журнале Sleep Health.
Прежде всего эксперты призывают обратить внимание на продолжительность сна.

"Если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении", — считают они.

Недосып, по мнению ученых, может привести к развитию психических заболеваний, но и привычка "досыпать" тоже негативно влияет на общее состояние, поскольку может вызвать чувство разбитости.
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Кроме того, исследователи развеяли популярный миф о пользе алкоголя перед сном. По их мнению, спиртное поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится — это связано с мочегонными свойствами таких напитков.
Поэтому ученые советуют пить перед сном теплое молоко или травяной чай.
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Они также призвали отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина.
Ранее российский врач Тимур Асанов рассказал, что для улучшения качества сна необходимо за три часа до этого отказаться от еды, проветрить комнату и застелить постель бельем из натуральных материалов.
 
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