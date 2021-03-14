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Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
Полностью отказываться от сладостей не стоит — их можно есть раз в неделю, но в меру, рассказала RT стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:42
2021-03-14T10:42
сладости
зубы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полностью отказываться от сладостей не стоит — их можно есть раз в неделю, но в меру, рассказала RT стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.Она подчеркнула, что на зубах не должны оставаться углеводы. Для этого надо очищать ротовую полость после каждого приема пищи. Однако, чтобы зубы не стали чувствительными, она посоветовала использовать после еды ирригатор, а не зубную щетку — ее же следует применять дважды в день: утром и вечером.Очистке эмали также помогают овощи и фрукты, например, яблоки и клубника, а лимон, вопреки распространённому мифу, способствует ее стираемости.Ранее врач-стоматолог Маркус Фелбер перечислил ошибки, которые совершают люди при чистке зубов. Так, не стоит делать это сразу после еды — для образование защитной оболочки эмали нужно время. Также врач призвал отказаться от метода чистки от десен к зубам, иначе щетка может повредить слизистую. Кроме того, нельзя применять соду и другие отбеливающие средства, а вот зубную нить нужно использовать каждый день.
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сладости, зубы, здоровье - общество, общество

Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости

10:42 14.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay/PerlentaucherМармелад
Мармелад - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Pixabay / Pixabay/Perlentaucher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полностью отказываться от сладостей не стоит — их можно есть раз в неделю, но в меру, рассказала RT стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.
Она подчеркнула, что на зубах не должны оставаться углеводы. Для этого надо очищать ротовую полость после каждого приема пищи. Однако, чтобы зубы не стали чувствительными, она посоветовала использовать после еды ирригатор, а не зубную щетку — ее же следует применять дважды в день: утром и вечером.
Очистке эмали также помогают овощи и фрукты, например, яблоки и клубника, а лимон, вопреки распространённому мифу, способствует ее стираемости.
Ранее врач-стоматолог Маркус Фелбер перечислил ошибки, которые совершают люди при чистке зубов. Так, не стоит делать это сразу после еды — для образование защитной оболочки эмали нужно время. Также врач призвал отказаться от метода чистки от десен к зубам, иначе щетка может повредить слизистую. Кроме того, нельзя применять соду и другие отбеливающие средства, а вот зубную нить нужно использовать каждый день.
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