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В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз

В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз

Прокуратура Магаданской области начала поверку по факту действий водителя, который в Магадане высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:15

2021-03-14T01:15

2021-03-14T01:15

сергей носов

госдума рф

магадан

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области начала поверку по факту действий водителя, который в Магадане высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте, сообщает официальный сайт главного надзорного ведомства региона.Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что будет держать эту ситуацию на контроле. Он также поручил провести разъяснительную работу с перевозчиками в регионе."Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию", - заявил Носов на совещании в правительстве региона.Госдума ранее приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.

https://ria.ru/20210224/konduktor-1598826126.html

магадан

магаданская область

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сергей носов, госдума рф, магадан, магаданская область, происшествия