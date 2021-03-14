В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области начала поверку по факту действий водителя, который в Магадане высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте, сообщает официальный сайт главного надзорного ведомства региона.
"Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке "Северное сияние" в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз", - говорится в сообщении.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что будет держать эту ситуацию на контроле. Он также поручил провести разъяснительную работу с перевозчиками в регионе.
"Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию", - заявил Носов на совещании в правительстве региона.
Госдума ранее приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
24 февраля, 18:23В Волгограде уволили кондуктора, высадившего ребенка на мороз