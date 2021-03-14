https://ria.ru/20210314/samolet-1601128927.html

В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26

В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26

Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:20

2021-03-14T10:20

2021-03-14T12:35

крушение ан-26 в казахстане

касым-жомарт токаев

ан-26

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 14 мар — РИА Новости. Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.Ведомство также назвало имена погибших: штурман майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник капитан Досжан Баймуратов, штурман старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик сержант Евгений Васильков. Военно-транспортный самолет Ан-26 авиационной службы КНБ разбился накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту было шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20210313/soboleznovaniya-1601084284.html

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крушение ан-26 в казахстане, касым-жомарт токаев, ан-26, казахстан, в мире