В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
10:20 14.03.2021 (обновлено: 12:35 14.03.2021)
© Sputnik / Тимур БатыршинКрушение самолета Ан-26 в Казахстане
© Sputnik / Тимур Батыршин
НУР-СУЛТАН, 14 мар — РИА Новости. Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
"Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", — говорится в сообщении.
Ведомство также назвало имена погибших: штурман майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник капитан Досжан Баймуратов, штурман старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик сержант Евгений Васильков.
Военно-транспортный самолет Ан-26 авиационной службы КНБ разбился накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту было шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.