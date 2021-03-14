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В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:20
2021-03-14T12:35
крушение ан-26 в казахстане
касым-жомарт токаев
ан-26
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 14 мар — РИА Новости. Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.Ведомство также назвало имена погибших: штурман майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник капитан Досжан Баймуратов, штурман старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик сержант Евгений Васильков. Военно-транспортный самолет Ан-26 авиационной службы КНБ разбился накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту было шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
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крушение ан-26 в казахстане, касым-жомарт токаев, ан-26, казахстан, в мире

В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26

10:20 14.03.2021 (обновлено: 12:35 14.03.2021)
 
© Sputnik / Тимур БатыршинКрушение самолета Ан-26 в Казахстане
Крушение самолета Ан-26 в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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НУР-СУЛТАН, 14 мар — РИА Новости. Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", — говорится в сообщении.

Ведомство также назвало имена погибших: штурман майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник капитан Досжан Баймуратов, штурман старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик сержант Евгений Васильков.
Военно-транспортный самолет Ан-26 авиационной службы КНБ разбился накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту было шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
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Крушение Ан-26 в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевАн-26КазахстанВ мире
 
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