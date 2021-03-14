https://ria.ru/20210314/proschenie-1601015405.html

В каком случае просить прощения — грех

В каком случае просить прощения — грех

Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято примиряться друг с другом, чтобы с чистой совестью вступить в Великий пост. О том, как... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T09:17

религия и мировоззрение

великий пост

иисус христос

прощеное воскресенье

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято примиряться друг с другом, чтобы с чистой совестью вступить в Великий пост. О том, как это делать и в каких случаях просьба о прощении неуместна, — в материале РИА Новости. Простые трудные словаЭти слова, пожалуй, одни из ключевых для понимания христианской веры. Ученые подчеркивают, что они — своего рода "визитная карточка" этой религии.Их произнес сам основатель — Иисус Христос: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".Евангельскую фразу читают на службе в последнее воскресенье перед Великим постом. И неспроста, ведь в этот день совершают, пожалуй, самый трогательный церковный обряд.При погашенном свете в храме собираются священники в черных облачениях и прихожане. И все друг у друга просят прощения. У многих на глазах слезы. Вроде бы простая фраза, но произнести ее очень трудно."Я уже много лет хожу в храм на чин прощения. И каждый раз прямо ком в горле, еле выдавливаю слова. Даже когда говорю их давно знакомому батюшке, у которого часто исповедуюсь", — рассказывает москвичка Людмила Ильина.Словесная формула, которую произносят верующие, такая: "Прости меня, брат/сестра!" И делают поклон. А ответ звучит так: "Бог простит! И я прощаю! И ты меня прости!"Монашеский обрядЧин прощения не только уникальный, но и довольно древний обряд. Он появился еще в IV веке у египетских монахов. Они жили неподалеку от поселений в киновиях — монастырях с общежитийным уставом. Общими там были не только молитва и распорядок, но даже имущество. Насельники видели друг друга каждый день. За исключением одного периода — Великого поста.На время говения монахи уходили в пустыню, где жили в уединении с минимальным количеством продуктов. Раз в неделю они собирались на литургию, чтобы причаститься. И так — до Пасхи.Даже сейчас пустыня полна опасностей, а тогда и подавно. Поэтому возвращались не все. Монахи, зная, что встреча может оказаться последней, примирялись друг с другом. Они стремились жить в полном соответствии с учением Спасителя.Со временем обычай переняли и миряне. Правда, везде его исполняли в разное время. В Римской церкви, например, он приходился на пятидесятый день до Пасхи, за несколько дней до начала Великого поста. В восточных же церквях — сразу перед ним."По сути, это и есть начало Великого поста. В воскресенье вечером на службе совершают переход к великопостному богослужению: произносят великие прокимны (отрывки из псалмов. — Прим. ред.), читают молитву Ефрема Сирина", — объясняет глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.А чин прощения, по его словам, "дает нравственную установку", как вступить в Великий пост. В нем глубокий назидательный смысл."Цель в том, чтобы мы, начиная духовно-аскетические упражнения и наведение порядка в душе, не забывали, что никакая аскетика не имеет смысла, если нет мира с ближними. Особенно если мы отягощены виной и у нас нет мужества попросить прощения или, наоборот, простить кого-то", — говорит протоиерей."Чтоб не было хуже"Главное, от чего предостерегают верующих, — формальный подход к обряду. Уж лучше забыть, как правильно просить прощения, но сделать это от чистого сердца, говорят священники. Правда, и тут не все так однозначно."Вот в чем парадокс. В одних случаях формальность в просьбе о прощении бывает уместной. Например, когда в храме собралось множество людей и никто толком друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Тут вполне можно ограничиться словесной формулой "Простите меня!", — рассказывает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Другое дело — отношения с близкими. Именно с ними в Церкви и призывают примириться прежде всего. Причем священники советуют делать это лично. В крайнем случае — по телефону. Текстовые сообщения не принесут пользы.По словам отца Макария, прежде чем просить прощения у конкретного человека, верующий должен подготовиться."Допустим, с кем-то я поссорился, и мы оба забыли об этом. Вот я решаю попросить прощения. И тем самым напоминаю о раздоре, вновь пробуждаю дурные чувства", — объясняет иеромонах.В таком случае он советует сначала "разведать обстановку": узнать у общих знакомых, готов ли человек примириться. Если нет, "лучше его не провоцировать на повторную обиду"."Наша цель — не формально следовать правилу, а делать добро. Если я понимаю, что тем самым только приношу зло, лучше уклониться. Иначе будет хуже. А это уже грех", — предупреждает священнослужитель. Он призывает к продуманному подходу. Иначе благая христианская традиция может стать причиной новых конфликтов.

https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600148653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий пост , иисус христос, прощеное воскресенье, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь