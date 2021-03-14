https://ria.ru/20210314/privivka-1601139096.html

Военные из 50 стран привились "Спутником V"

Военные из 50 стран привились "Спутником V"

Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:45

2021-03-14T12:45

2021-03-14T12:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.Массовая вакцинация "Спутником" ведется в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих.Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу