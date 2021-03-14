Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/privivka-1601139096.html
Военные из 50 стран привились "Спутником V"
Военные из 50 стран привились "Спутником V"
Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:45
2021-03-14T12:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.Массовая вакцинация "Спутником" ведется в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих.Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_42f609448a9dfac20040f6ab92620a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу

Военные из 50 стран привились "Спутником V"

12:45 14.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.
"Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".
Массовая вакцинация "Спутником" ведется в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих.
Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния