https://ria.ru/20210314/privivka-1601139096.html
Военные из 50 стран привились "Спутником V"
Военные из 50 стран привились "Спутником V"
Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:45
2021-03-14T12:45
2021-03-14T12:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.Массовая вакцинация "Спутником" ведется в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих.Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_42f609448a9dfac20040f6ab92620a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу