https://ria.ru/20210314/nalog-1601158986.html

Неверов ответил на идею Зюганова о налоге на "подозрительно богатых"

Неверов ответил на идею Зюганова о налоге на "подозрительно богатых"

Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал РИА Новости предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог на "подозрительно... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:08

2021-03-14T17:08

2021-03-14T18:27

россия

налоги

кпрф

единая россия

сергей неверов

геннадий зюганов

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал РИА Новости предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог на "подозрительно богатых".С такой идеей председатель ЦК компартии выступил в связи с инициативой Минтруда ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, но внушительным имуществом.Как отметил Неверов, налоги в России сегодня "достаточно хорошо" собираются. Он также напомнил о повышенной ставке подоходного налога для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год."Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, и к этому все стремления направлены", — заключил лидер фракции ЕР.

https://ria.ru/20210310/nalog-1600562308.html

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2021

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россия, налоги, кпрф, единая россия, сергей неверов, геннадий зюганов, экономика