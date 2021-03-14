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Неверов ответил на идею Зюганова о налоге на "подозрительно богатых"
Неверов ответил на идею Зюганова о налоге на "подозрительно богатых"
Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал РИА Новости предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог на "подозрительно... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:08
2021-03-14T18:27
россия
налоги
кпрф
единая россия
сергей неверов
геннадий зюганов
экономика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал РИА Новости предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог на "подозрительно богатых".С такой идеей председатель ЦК компартии выступил в связи с инициативой Минтруда ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, но внушительным имуществом.Как отметил Неверов, налоги в России сегодня "достаточно хорошо" собираются. Он также напомнил о повышенной ставке подоходного налога для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год."Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, и к этому все стремления направлены", — заключил лидер фракции ЕР.
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россия, налоги, кпрф, единая россия, сергей неверов, геннадий зюганов, экономика

Неверов ответил на идею Зюганова о налоге на "подозрительно богатых"

17:08 14.03.2021 (обновлено: 18:27 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре "Единой России" по мониторингу хода голосования
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре Единой России по мониторингу хода голосования - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал РИА Новости предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог на "подозрительно богатых".
С такой идеей председатель ЦК компартии выступил в связи с инициативой Минтруда ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, но внушительным имуществом.
Как отметил Неверов, налоги в России сегодня "достаточно хорошо" собираются. Он также напомнил о повышенной ставке подоходного налога для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год.
"Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, и к этому все стремления направлены", — заключил лидер фракции ЕР.
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РоссияНалогиКПРФЕдиная РоссияСергей НеверовГеннадий ЗюгановЭкономика
 
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