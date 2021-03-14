https://ria.ru/20210314/kontrakt-1601170250.html

НИПИГАЗ прекратил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

НИПИГАЗ прекратил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:41

2021-03-14T19:41

2021-03-14T21:31

усть-луга

газпром

ленинградская область

сибур холдинг

экономика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.Начиная с 2019 года НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область). А в 2020 году оператор проекта "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") дополнительно подписал с НИПИГАЗом ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод мощностью 45 миллиардов кубометров в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.НИПИГАЗ отмечает, что выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработал генплан завода, подготовил проектную документацию газоперерабатывающего комплекса и комплекса СПГ. Совместно с "Русхимальянсом" определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта. До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода."Вместе с тем заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", - поясняет НИПИГАЗ."В случае необходимости АО "НИПИГАЗ" окажет ООО "Русхимальянс" любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта", - добавляет компания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/spg-1600351553.html

https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html

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усть-луга, газпром, ленинградская область, сибур холдинг, экономика