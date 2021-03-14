Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/kontrakt-1601170250.html
НИПИГАЗ прекратил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге
НИПИГАЗ прекратил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге
НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:41
2021-03-14T21:31
усть-луга
газпром
ленинградская область
сибур холдинг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/15752/57/157525758_0:1066:2336:2380_1920x0_80_0_0_f3c636197779956328796755977c47d3.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.Начиная с 2019 года НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область). А в 2020 году оператор проекта "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") дополнительно подписал с НИПИГАЗом ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод мощностью 45 миллиардов кубометров в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.НИПИГАЗ отмечает, что выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработал генплан завода, подготовил проектную документацию газоперерабатывающего комплекса и комплекса СПГ. Совместно с "Русхимальянсом" определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта. До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода."Вместе с тем заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", - поясняет НИПИГАЗ."В случае необходимости АО "НИПИГАЗ" окажет ООО "Русхимальянс" любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта", - добавляет компания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/spg-1600351553.html
https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html
усть-луга
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/15752/57/157525758_0:847:2336:2599_1920x0_80_0_0_c67e6b18cb408960c3ef47bf4795d9ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
усть-луга, газпром, ленинградская область, сибур холдинг, экономика

НИПИГАЗ прекратил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

19:41 14.03.2021 (обновлено: 21:31 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод ООО «Оренбурггазпром»
Газоперерабатывающий завод ООО «Оренбурггазпром» - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.
Начиная с 2019 года НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область). А в 2020 году оператор проекта "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") дополнительно подписал с НИПИГАЗом ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод мощностью 45 миллиардов кубометров в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.

"Этот контракт расторгнут с 12 марта 2021 года. АО "НИПИГАЗ" продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге", - говорится в сообщении.

НИПИГАЗ отмечает, что выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработал генплан завода, подготовил проектную документацию газоперерабатывающего комплекса и комплекса СПГ. Совместно с "Русхимальянсом" определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта. До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 14:39
"Газпром" поставил Европе первую партию "зеленого" СПГ
"Вместе с тем заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", - поясняет НИПИГАЗ.
"В случае необходимости АО "НИПИГАЗ" окажет ООО "Русхимальянс" любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта", - добавляет компания.
Макет резервуара для сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 17:03
Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ
 
Усть-ЛугаГазпромЛенинградская областьСибур ХолдингЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния