https://ria.ru/20210314/iphone-1601116935.html

"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone

"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone

Американский журнал Forbes назвал "плохими новостями" для поклонников iPhone сообщение о задержке модернизации новых моделей смартфонов Apple. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T02:52

2021-03-14T02:52

2021-03-14T03:05

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Forbes сообщил поклонникам iPhone "плохие новости"

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский журнал Forbes назвал "плохими новостями" для поклонников iPhone сообщение о задержке модернизации новых моделей смартфонов Apple.Как пишет издание, компания лишь через два года начнет использовать "обязательную по нынешним временам технологию", которая уже сейчас есть на большинстве флагманов Android. Речь идет о перископических камерах. Так, авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует ее появление на продукции Apple не раньше 2023 года — на год позже, чем предполагалось ранее.Перископический или "сложенный" объектив умещает мощное приближение в ограниченные размеры смартфона, перенаправляя свет вбок через корпус через схему линз, зеркал и призм, объясняется в материале. Сейчас этот метод уже используется с большим успехом на смартфонах конкурентов Apple — например, на Samsung Galaxy S21 Ultra, который поддерживает 10-кратное оптическое увеличение, в то время как iPhone 12 Pro Max ограничен всего 2,5-кратным "зумом".

https://ria.ru/20210310/prilozheniya-1600666532.html

https://ria.ru/20210309/obnovlenie-1600508429.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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