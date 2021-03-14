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"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
Американский журнал Forbes назвал "плохими новостями" для поклонников iPhone сообщение о задержке модернизации новых моделей смартфонов Apple. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:52
2021-03-14T03:05
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в мире
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Forbes сообщил поклонникам iPhone "плохие новости"
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский журнал Forbes назвал "плохими новостями" для поклонников iPhone сообщение о задержке модернизации новых моделей смартфонов Apple.Как пишет издание, компания лишь через два года начнет использовать "обязательную по нынешним временам технологию", которая уже сейчас есть на большинстве флагманов Android. Речь идет о перископических камерах. Так, авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует ее появление на продукции Apple не раньше 2023 года — на год позже, чем предполагалось ранее.Перископический или "сложенный" объектив умещает мощное приближение в ограниченные размеры смартфона, перенаправляя свет вбок через корпус через схему линз, зеркал и призм, объясняется в материале. Сейчас этот метод уже используется с большим успехом на смартфонах конкурентов Apple — например, на Samsung Galaxy S21 Ultra, который поддерживает 10-кратное оптическое увеличение, в то время как iPhone 12 Pro Max ограничен всего 2,5-кратным "зумом".
https://ria.ru/20210310/prilozheniya-1600666532.html
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iphone 12, samsung, apple iphone, forbes, google android, apple, технологии, в мире

"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone

02:52 14.03.2021 (обновлено: 03:05 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский журнал Forbes назвал "плохими новостями" для поклонников iPhone сообщение о задержке модернизации новых моделей смартфонов Apple.
Как пишет издание, компания лишь через два года начнет использовать "обязательную по нынешним временам технологию", которая уже сейчас есть на большинстве флагманов Android.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Речь идет о перископических камерах. Так, авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует ее появление на продукции Apple не раньше 2023 года — на год позже, чем предполагалось ранее.
Перископический или "сложенный" объектив умещает мощное приближение в ограниченные размеры смартфона, перенаправляя свет вбок через корпус через схему линз, зеркал и призм, объясняется в материале. Сейчас этот метод уже используется с большим успехом на смартфонах конкурентов Apple — например, на Samsung Galaxy S21 Ultra, который поддерживает 10-кратное оптическое увеличение, в то время как iPhone 12 Pro Max ограничен всего 2,5-кратным "зумом".
Cмартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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