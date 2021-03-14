В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:49 14.03.2021 (обновлено: 10:28 14.03.2021)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредила беспилотник украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.
По его словам, украинские военные запустили беспилотник при минометном обстреле села Молодежное.
"Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы с применением станции подавления "Тритон М1", разработанной нашими специалистами, был своевременно обнаружен и, в результате подавления каналов управления и навигации, потерпел крушение", — сказал Филипоненко.
Потеряв возможность вести воздушную разведку и корректировать огонь, силовики были вынуждены прекратить стрельбу, добавил он.
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Филипоненко также рассказал, что 11 марта разведка ЛНР зафиксировала подвоз боеприпасов к 82-миллиметровым минометам на позиции 1-го батальона 92-й бригады ВСУ в районе Катериновки. По его словам, это свидетельствовало о подготовке к обстрелу.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.