https://ria.ru/20210314/bespilotnik-1601117884.html

В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредила беспилотник украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T03:49

2021-03-14T03:49

2021-03-14T10:28

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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредила беспилотник украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.По его словам, украинские военные запустили беспилотник при минометном обстреле села Молодежное.Потеряв возможность вести воздушную разведку и корректировать огонь, силовики были вынуждены прекратить стрельбу, добавил он.Филипоненко также рассказал, что 11 марта разведка ЛНР зафиксировала подвоз боеприпасов к 82-миллиметровым минометам на позиции 1-го батальона 92-й бригады ВСУ в районе Катериновки. По его словам, это свидетельствовало о подготовке к обстрелу. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

https://ria.ru/20210312/donbass-1601034831.html

https://ria.ru/20210314/voyna-1601115401.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, в мире