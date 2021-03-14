https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html

Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом

Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T22:29

2021-03-14T22:29

2021-03-14T22:29

ситуация в нагорном карабахе

анн линде (мид швеции)

обсе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 14 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее.Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Сначала состоялась встреча Алиева и Линде один на один. Затем мероприятие продолжилось в расширенном составе.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анн линде (мид швеции), обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире