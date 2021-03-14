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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html
Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом
Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:29
2021-03-14T22:29
ситуация в нагорном карабахе
анн линде (мид швеции)
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 14 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее.Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Сначала состоялась встреча Алиева и Линде один на один. Затем мероприятие продолжилось в расширенном составе.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html
нагорный карабах
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анн линде (мид швеции), обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом

22:29 14.03.2021
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 14 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее.
Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Сначала состоялась встреча Алиева и Линде один на один. Затем мероприятие продолжилось в расширенном составе.

"Теперь конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАнн Линде (МИД Швеции)ОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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