https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html

Канули в воду. Археологи рассказали о сокровищах "крымской Атлантиды"

Канули в воду. Археологи рассказали о сокровищах "крымской Атлантиды"

В Керчи показали выставку "Крымская Атлантида", посвященную затопленному античному городу Акра. В древнегреческих источниках о нем лишь скупые сведения. Акру... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:09

республика крым

наука

археология

история

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Керчи показали выставку "Крымская Атлантида", посвященную затопленному античному городу Акра. В древнегреческих источниках о нем лишь скупые сведения. Акру искали почти двести лет, и лишь в наши дни выяснилось, что город буквально ушел под воду. Об одном из самых удивительных археологических открытий Крыма — в материале РИА Новости.Случайная находка указывает местоВ 1820 году собиратель древностей, француз на русской службе Поль Дюбрюкс исследовал развалины на холме к югу от современной Керчи. Он решил, что это город Акра, упоминаемый античными авторами. "Акра" по-гречески — возвышение, отсюда акрополь — укрепленная часть города на возвышенности. Однако спустя сто лет там обнаружили храмовый стол с надписью, не оставлявшей сомнений, что это другой город — Китэй.В перипле безымянного древнегреческого автора, описывающего плавание вдоль берега Крыма, сказано, что от Акры до Китэя — 30 стадий, или четыре мили, от Китэя до Киммерика — 60 стадий, или восемь миль. Эти города, основанные греческими переселенцами в VI веке до нашей эры, позднее вошли в состав Боспорского царства. Руины Киммерика, Китэя и десятка других античных полисов идентифицировали. Но от Акры — никаких следов.В начале 1980-х обычный школьник Леша Куликов нашел в прибрежных водах на песчаной пересыпи, отделяющей озеро Яныш от моря, полторы сотни античных монет, в том числе одну золотую с именем царя Котиса. Отнес клад в Керченский историко-археологический музей. Вскоре ученые приступили к подводным исследованиям и увидели затопленный город. Это и была Акра."Надписей там никаких не было. Для боспорских городов это редкость. Их нет ни в Нимфее, ни в Мирмекии. Мы опираемся на сообщения античных авторов — периплы, где указывают расстояния между населенными пунктами. Акра упоминается в пяти письменных источниках, включая Страбона", — рассказывает подводный археолог Виктор Вахонеев, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН.Под защитой оборонительной стеныАкра занимает порядка трех с половиной гектаров, большая часть — под водой, на глубине три-четыре метра. За почти полвека подводных и сухопутных раскопок изучили не более пяти процентов города."Археология не быстрое дело. Нам важно все зафиксировать, обдумать. Недаром нас называют криминалистами, опоздавшими к месту преступления на сотни и тысячи лет. Наши находки — улики. От их пространственного расположения зависит интерпретация фактов, восстановление хода событий. Так что Акру предстоит исследовать еще не одному поколению археологов", — говорит Виктор Вахонеев.Уже сейчас понятно, что Акра уникальна. Обычно подводные археологи имеют дело с нарушенными культурными слоями, переотложенными предметами. Строения разрушаются течениями, штормами. Здесь же ученым открылся практически нетронутый город. От стихии его защитила каменная оборонительная стена IV века до нашей эры."Тогда действовала масштабная государственная программа строительства, многие боспорские города укреплялись, чтобы противостоять внешней угрозе", — уточняет ученый.Кто именно угрожал Акре, сказать трудно. В то время в Крыму кочевали скифские племена. И действительно, наконечники скифских стрел находят при раскопках, но это оружие применяли и греки.Стена длиной 250 метров защищала город, построенный на низком мысу, вдававшемся в море, с юго-запада. Ее ширина 2,5 метра, высота — до восьми метров. Археологи выяснили, что в какой-то момент стену частично разрушили, а город сожгли. Затем быстро восстановили. Стену модернизировали, пристроили башню из рустированных блоков (скорее всего, взятых из разрушенного общественного здания). Причем в качестве фундамента использовали аккуратно уложенные деревянные балки. На суше они бы истлели, а в море сохранились.Из уникальных находок — четыре деревянных гребня, пролежавших под водой две с половиной тысячи лет.А самый известный артефакт — золотая серьга в виде головы льва, поднятая в 2015 году. Обычно подобные вещи находят в некрополях. Причем именно таких в мире известно всего 16."Сложилась парадоксальная ситуация — греческие авторы, жители Средиземноморья, не особо интересовались ситуацией в Черном море, а труды боспорских историков не сохранились. Поэтому мы мало знаем об Акре", — отмечает Вахонеев.Сведения об акрийцах добывают буквально по крупицам. Благодаря подводным раскопкам установили, что они выращивали пшеницу и ловили рыбу. Амфоры и их фрагменты с клеймами производителя, черно- и краснолаковая посуда позволяют судить о торговых связях и ремеслах.Примечательная деталь — свернутая свинцовая пластинка с письмом, где наместнику поручали привести в порядок отсыревшие святилища. Это II-I век до нашей эры. Вероятно, тогда уже море подтапливало город.Гибель "крымской Атлантиды"Акра поражает развитостью фортификационных сооружений. Хорошая сохранность под водой дает редкую возможность изучить их в деталях. Древние историки называли Акру незамерзающим портом — море к югу действительно судоходно круглый год, в отличие от северной части Керченского пролива, покрывающейся в сильные морозы льдом. Для Боспорского царства, расположенного на пересечении торговых путей, это имело большое значение.Между тем Страбон, живший в начале нашей эры, называл Акру деревенькой. Версии угасания высказывались самые разные — от войны до землетрясения. Но археологи видят совсем иную картину — медленное затопление морем."Периоды трансгрессии и регрессии моря происходят циклически и часто. За последние две тысячи лет вода поднялась на три с половиной метра. Затопление Акры растянулось на триста лет", — объясняет Виктор Вахонеев.Археологи находят в культурных напластованиях стерильные слои — без следов человеческой деятельности. Значит, временами Акру затопляло полностью. Жители постепенно переселились дальше в глубь полуострова. Город превратился в деревню, а затем навсегда скрылся под водой.Ученые предлагают превратить Акру в подводный музей. Это привлечет на Керченский полуостров туристов-аквалангистов со всего мира. Такие музеи есть в Греции и Италии. Акра способна составить им конкуренцию.

https://ria.ru/20210116/doggerlend-1592630346.html

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"Крымская Атлантида", или Как выглядит затонувший древний город Акра Археологи из института истории материальной культуры РАН возобновили раскопки в самой южной точке Керченского пролива в Крыму, где в IV веке до н.э. находился античный портовый город Акра. Смотрите на видео, какие находки обнаружили ученые под водой. 2021-03-14T08:00 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, археология, история