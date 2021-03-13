В РПЦ назвали выставку "Мир тела" шок-контентом
14:12 13.03.2021 (обновлено: 14:24 13.03.2021)
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выставка "Мир тела" не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Анатомическая выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.
"Организаторы выставки заявили, что у нее образовательные и просветительские цели. Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка – эпатажное шоу с шок-контентом", - сказал Кипшидзе.
По его словам, ученого или студента-медика эти экспонаты не шокируют, "но аудитория выставки – не специалисты по анатомии". "Потенциальным посетителям выставки следует задуматься, не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые. Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге, даже если предположить, что перед смертью люди на это согласились", - заключил представитель Русской церкви.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своем Telegram-канале, что реакция на это событие "выходит за рамки чувств верующих или неверующих людей и лежит, скорее, в культурной плоскости". По его словам, негативная общественная реакция на проведение этой выставки вполне объяснима и связана с тем, что "посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора", а "обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов".