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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210313/vystavka-1601071544.html
В РПЦ назвали выставку "Мир тела" шок-контентом
В РПЦ назвали выставку "Мир тела" шок-контентом
Выставка "Мир тела" не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:12
2021-03-13T14:24
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
русская православная церковь
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выставка "Мир тела" не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Анатомическая выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.По его словам, ученого или студента-медика эти экспонаты не шокируют, "но аудитория выставки – не специалисты по анатомии". "Потенциальным посетителям выставки следует задуматься, не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые. Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге, даже если предположить, что перед смертью люди на это согласились", - заключил представитель Русской церкви.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своем Telegram-канале, что реакция на это событие "выходит за рамки чувств верующих или неверующих людей и лежит, скорее, в культурной плоскости". По его словам, негативная общественная реакция на проведение этой выставки вполне объяснима и связана с тем, что "посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора", а "обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов".
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религия, telegram (приложение), русская православная церковь, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда

В РПЦ назвали выставку "Мир тела" шок-контентом

14:12 13.03.2021 (обновлено: 14:24 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Body Worlds. Мир тела" в Москве
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выставка "Мир тела" не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Анатомическая выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 18:03Культура
Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"
"Организаторы выставки заявили, что у нее образовательные и просветительские цели. Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка – эпатажное шоу с шок-контентом", - сказал Кипшидзе.
По его словам, ученого или студента-медика эти экспонаты не шокируют, "но аудитория выставки – не специалисты по анатомии". "Потенциальным посетителям выставки следует задуматься, не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые. Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге, даже если предположить, что перед смертью люди на это согласились", - заключил представитель Русской церкви.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своем Telegram-канале, что реакция на это событие "выходит за рамки чувств верующих или неверующих людей и лежит, скорее, в культурной плоскости". По его словам, негативная общественная реакция на проведение этой выставки вполне объяснима и связана с тем, что "посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора", а "обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов".
 
Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Русская православная церковьВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Легойда
 
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