https://ria.ru/20210313/vybory-1601085267.html

Саркисян обсудил с лидером правящей фракции возможность досрочных выборов

Саркисян обсудил с лидером правящей фракции возможность досрочных выборов

Президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность досрочных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц,... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T16:34

2021-03-13T16:34

2021-03-13T16:48

ситуация в армении

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность досрочных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Отмечается, что встреча прошла в рамках инициированных президентом политических консультаций."Обсуждены сложившаяся в стране ситуация, пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте отмечена важность диалога между политическими силами и достижения согласия по поводу проведения внеочередных парламентских выборов", - говорится в сообщении на сайте президента.В субботу Саркисян планирует провести также консультации с лидером оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. До этого он обсудил возможность проведения внеочередных парламентских выборов с премьер-министром страны Николом Пашиняном.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

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