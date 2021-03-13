https://ria.ru/20210313/sladkoe-1601037751.html

Китаец назвал самые вкусные российские сладости

Китаец назвал самые вкусные российские сладости

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:42

2021-03-13T01:42

2021-03-13T01:42

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях.Автор написал, что, по его мнению, жители России "питают особые чувства к сладкому".В первую очередь он отметил пряники, объяснив, что из-за особенностей приготовления они сочетают в себе "остроту пряностей и сладость меда".Российская пастила, как замечает автор, похожа по вкусу на китайские палочки из боярышника. Житель КНР добавляет, что сладость из России богата витаминами, не содержит вредных для здоровья добавок и подходит для ежедневного перекуса.Автор также восхитился российскими тортами, а именно "Медовиком", который он называет "русской версией "тирамису", "вкуснейшим тортом "Наполеон", "Прагой" и "Птичьи молоком", у которого житель КНР отметил как "довольно странное" название, так и "уникальный вкус".Кроме того, пользователь портала написал про чак-чак, ватрушки, сырники и чурчхелу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210219/produkty-1598138335.html

https://ria.ru/20201217/metro-1589605401.html

https://ria.ru/20191025/1560199222.html

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2021

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россия, wechat, китай, еда, продукты, в мире