Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/sladkoe-1601037751.html
Китаец назвал самые вкусные российские сладости
Китаец назвал самые вкусные российские сладости
Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:42
2021-03-13T01:42
россия
wechat
китай
еда
продукты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575241325_0:137:3001:1825_1920x0_80_0_0_f41eb01cfb20678e44e2b618f9e74f12.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях.Автор написал, что, по его мнению, жители России "питают особые чувства к сладкому".В первую очередь он отметил пряники, объяснив, что из-за особенностей приготовления они сочетают в себе "остроту пряностей и сладость меда".Российская пастила, как замечает автор, похожа по вкусу на китайские палочки из боярышника. Житель КНР добавляет, что сладость из России богата витаминами, не содержит вредных для здоровья добавок и подходит для ежедневного перекуса.Автор также восхитился российскими тортами, а именно "Медовиком", который он называет "русской версией "тирамису", "вкуснейшим тортом "Наполеон", "Прагой" и "Птичьи молоком", у которого житель КНР отметил как "довольно странное" название, так и "уникальный вкус".Кроме того, пользователь портала написал про чак-чак, ватрушки, сырники и чурчхелу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210219/produkty-1598138335.html
https://ria.ru/20201217/metro-1589605401.html
https://ria.ru/20191025/1560199222.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575241325_112:0:2783:2003_1920x0_80_0_0_54504c1a8b6a4238e7e8aff66b3c6534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, wechat, китай, еда, продукты, в мире

Китаец назвал самые вкусные российские сладости

01:42 13.03.2021
 
© предоставлено рестораном "Живаго"Медовик
Медовик - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© предоставлено рестораном "Живаго"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях.
Автор написал, что, по его мнению, жители России "питают особые чувства к сладкому".
Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 11:22
Китаец назвал самые вкусные российские продукты
В первую очередь он отметил пряники, объяснив, что из-за особенностей приготовления они сочетают в себе "остроту пряностей и сладость меда".
Российская пастила, как замечает автор, похожа по вкусу на китайские палочки из боярышника. Житель КНР добавляет, что сладость из России богата витаминами, не содержит вредных для здоровья добавок и подходит для ежедневного перекуса.
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 04:59
Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке
Автор также восхитился российскими тортами, а именно "Медовиком", который он называет "русской версией "тирамису", "вкуснейшим тортом "Наполеон", "Прагой" и "Птичьи молоком", у которого житель КНР отметил как "довольно странное" название, так и "уникальный вкус".
Кроме того, пользователь портала написал про чак-чак, ватрушки, сырники и чурчхелу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Русская баня - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 09:19
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
 
РоссияWeChatКитайЕдаПродуктыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния