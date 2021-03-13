https://ria.ru/20210313/sladkoe-1601037751.html
Китаец назвал самые вкусные российские сладости
Китаец назвал самые вкусные российские сладости
Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:42
2021-03-13T01:42
2021-03-13T01:42
россия
wechat
китай
еда
продукты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575241325_0:137:3001:1825_1920x0_80_0_0_f41eb01cfb20678e44e2b618f9e74f12.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях.Автор написал, что, по его мнению, жители России "питают особые чувства к сладкому".В первую очередь он отметил пряники, объяснив, что из-за особенностей приготовления они сочетают в себе "остроту пряностей и сладость меда".Российская пастила, как замечает автор, похожа по вкусу на китайские палочки из боярышника. Житель КНР добавляет, что сладость из России богата витаминами, не содержит вредных для здоровья добавок и подходит для ежедневного перекуса.Автор также восхитился российскими тортами, а именно "Медовиком", который он называет "русской версией "тирамису", "вкуснейшим тортом "Наполеон", "Прагой" и "Птичьи молоком", у которого житель КНР отметил как "довольно странное" название, так и "уникальный вкус".Кроме того, пользователь портала написал про чак-чак, ватрушки, сырники и чурчхелу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210219/produkty-1598138335.html
https://ria.ru/20201217/metro-1589605401.html
https://ria.ru/20191025/1560199222.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575241325_112:0:2783:2003_1920x0_80_0_0_54504c1a8b6a4238e7e8aff66b3c6534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wechat, китай, еда, продукты, в мире
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Пользователь китайского портала WeChat
рассказал о наиболее заинтересовавших его русских сладостях.
Автор написал, что, по его мнению, жители России "питают особые чувства к сладкому".
В первую очередь он отметил пряники, объяснив, что из-за особенностей приготовления они сочетают в себе "остроту пряностей и сладость меда".
Российская пастила, как замечает автор, похожа по вкусу на китайские палочки из боярышника. Житель КНР
добавляет, что сладость из России богата витаминами, не содержит вредных для здоровья добавок и подходит для ежедневного перекуса.
Автор также восхитился российскими тортами, а именно "Медовиком", который он называет "русской версией "тирамису", "вкуснейшим тортом "Наполеон", "Прагой" и "Птичьи молоком", у которого житель КНР отметил как "довольно странное" название, так и "уникальный вкус".
Кроме того, пользователь портала написал про чак-чак, ватрушки, сырники и чурчхелу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>