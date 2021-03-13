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Депутат устроил скандал во время выступления Зеленского
Депутат устроил скандал во время выступления Зеленского
Украинский депутат Юрий Камельчук вступил в перепалку с охранниками на открытии XI съезда партии "Слуга народа" с участием главы государства, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:52
2021-03-13T14:52
2021-03-13T16:53
партия "слуга народа"
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинский депутат Юрий Камельчук вступил в перепалку с охранниками на открытии XI съезда партии "Слуга народа" с участием главы государства, пишет "Страна.ua".На видеозаписи, размещенной изданием, видно, как несколько человек не пропускают депутата в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Камельчук, в свою очередь, пытается прорваться на мероприятие. Депутат также заявил, что на него "нападали".Сам охранник представился Камельчуку как "гражданин Украины". На вопрос депутата о том, что он делает в зале, мужчина ответил, что "гуляет".Издание подчеркнуло, что конфликт произошел во время выступления на съезде президента Украины Владимира Зеленского.
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РИА Новости
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партия "слуга народа", ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Украинский депутат Юрий Камельчук вступил в перепалку с охранниками на открытии XI съезда партии "Слуга народа" с участием главы государства, пишет "Страна.ua"
.
На видеозаписи, размещенной изданием, видно, как несколько человек не пропускают депутата в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Камельчук, в свою очередь, пытается прорваться на мероприятие. Депутат также заявил, что на него "нападали".
Сам охранник представился Камельчуку как "гражданин Украины". На вопрос депутата о том, что он делает в зале, мужчина ответил, что "гуляет".
Издание подчеркнуло, что конфликт произошел во время выступления на съезде президента Украины Владимира Зеленского.