Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210313/sekrety-1600993367.html
Женские секреты: как российские крестьянки удивляли иностранцев
Женские секреты: как российские крестьянки удивляли иностранцев
ка и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:00
2021-03-13T17:55
традиции
архангельская область
семья
любовь
свадьба
россия
женщины
история
фольклор
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978478_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_8d0c068491e006e99e498dfd55fc45ad.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Вскочи, дитятко, вскочи, милая!" — приговаривали женщины. "Хочу вскочу, не хочу — не вскочу", — отвечала юная девушка и в конце концов прыгала в поневу и становилась невестой на выданье. Так было, например, в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской губерниях. А в Мордовии надевали пулай — поясной элемент костюма. Красивая, но практичная одежда была еще и оберегом. О том, как женщины становятся богинями, причем здесь сорока и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости."Душа" в переводе с эрзянского"Попу нужно откляньчить, плечи распрямить — так носить его легче, — объясняет, как правильно надевать пулай, руководитель музыкальной группы Oyme и экспедиционного направления OYMEexpeditions Ежевика Спиркина. — Вот, фигура появилась. У нас раньше любили пофигуристее. А весит он четыре-пять килограммов. Сам же праздничный костюм — до 25 килограммов". Группа представляет культуру финно-угорских народов России, в первую очередь эрзя, мокша (Мордовия). OYME в переводе с эрзянского — "душа", и она во всем: в музыке, костюмах. Материал привозят из экспедиций, из мест, где не только в музеях до сих пор можно встретить традиционное пение и наряды, которым 100, а то и 200 лет. "Эрзянский костюм состоит из нескольких деталей, одна из главных — пулай. Такой широкий набедренник с густой бахромой. Есть разные варианты, надевают, когда девушка взрослеет, — рассказывает Анастасия Косова. — Зимой он защищает женские органы от переохлаждения, а летом — от перегрева". "Но если говорить о магической функции, то монетки, бахрома, узоры, которыми он богато украшен, служат оберегами", — добавляет Ксения Зобанова.Поясные украшения — это и отражение социального статуса. Например, если мокшанские декорированы монетами, ракушками каури, то эта девушка очень богатая — не каждая могла такое себе позволить. Из девочки — в женщинуВ южных регионах России взросление девушки символизировала понева — традиционная юбка из нескольких кусков ткани. По словам ведущего научного сотрудника Сергиево-Посадского музея-заповедника Галины Соколовой, существовал специальный обряд ("хочу — вскочу, не хочу — не вскочу"): девушку уговаривали "вскочить" во взрослую юбку, а после этого к ней уже могли свататься. Позже поневу начали надевать уже непосредственно на свадьбу.На севере более распространены сарафаны. И по ним также можно было судить о возрасте и социальном статусе. "Например, в селениях по реке Вычегде девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку, — поясняют на сайте музея заповедника. — В то время как женщины постарше — сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины".Замужних сразу определяли по головному убору — каким бы он ни был, волосы полностью прятал обязательно. Маленькие девочки голову вовсе не покрывали, а девушки украшались лентами, в разных регионах России носили коруны, венцы. Ежевика демонстрирует удивительный венец терюхан (это такая народность): очень тяжелый, украшенный монетами. "Они из разных стран, — объясняет участница OYME. — Мы называем это шапкой мира. На самом деле — реконструкция. В России аутентичный сохранился в единственном экземпляре, еще, кажется, есть в Финляндии". Замужние надевали, например, сороку — многосоставный головной убор. Волосы заплетали в косы, из них накручивали "рожки", потом в ход шла мягкая шапочка — кичка, сверху — нарядная сорока. Делали ее из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке и богато украшали. Еще носили кокошники или вологодскую борушку (похожа на кокошник), расшитые золотом, перламутром, стеклами.Строчить письмо золотомПо словам хранителя вышивки и бисера Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Натальи Нечай, на севере (Архангельская область) костюмы украшали речным жемчугом со стеклярусом, в Тверской губернии особенно любили золотую вышивку. "Порой иностранцы очень удивлялись, когда видели наших крестьянок в золоте и жемчугах", — говорит эксперт. И поясняет, что праздничную одежду носили поколениями, передавали по наследству.Большое внимание в нарядах уделяли вышивке. На больших ярмарках всегда можно было понять, откуда приехала семья. "В Калужской области любили цветную перевить — красную с добавлением синего, желтого, — уточняет Наталья. — На севере вышивали белым по белому, в костюмах соединяли шелковую нить с льняной. В Костромской губернии была популярна тамбурная вышивка, часто шерстью по цветному или белому полотну"."Одна из наиболее сложных — ковровая вышивка, когда, например, весь перед рубахи (носили под пулай) — как ковер, между нитками ткань не просвечивает, настолько плотный узор, — объясняет Ежевика.Каждый символ что-то значит, а главная функция — это оберег. "Недаром вышивка шла по краям одежды, по открытым местам, например, по подолу, там, где горловина, по стыковочным швам деталей панара", — уточняет Ксения.Кстати, раньше говорили не "вышивать", а "строчить письмо", но сейчас знания о том, что же "строчили" наши предки, в основном утеряны."На старых образцах, те, кто знают, могли прочитать, из какого рода женщина, откуда, какое у нее благосостояние", — отмечает участница группы Лариса Зыбкина.Писаные лапти А вот с обувью все было проще. "Носили лапти, — говорит Галина Соколова. — Как правило, двух типов: московские (с круглой головой и высокими бортами) и мордовские (более квадратные с ажурными бортами). Все зависело от географии". Но самое главное различие — простоплеты или писаные (праздничные) лапти. Конечно, носили и валенки, и сапоги. Их также украшали."Молодые могли готовиться к свадьбе год. Жениху с невестой в это время видеться было необязательно, а вот снабжать ее писаными лаптями он был обязан, — приводит пример эксперт. — Если девушка принимала обувь, значит, согласна на замужество".Под венец и под конецВенчальный наряд был и погребальным, его прятали в сундук. "Иногда венчались по-девичьи в сарафане, а под него надевали "горевую" (печальную, траурную) поневу, — уточняет Галина. — На свадебный пир девушка переодевалась уже в нарядный костюм". То есть для девичества невеста умерла, но родилась для новой жизни. "В чем под венец, в том и под конец", — так сказала Галине бабушка в Рязанской губернии."В экспедицию приезжаешь и видишь женщин в этих старинных одеждах — они стоят, как богини, — говорит участницы группы OYME. — Костюм очень скрадывает возраст. Да, увеличивает объемы, но настолько подчеркивает главное, что женщина становится загадкой".Эти традиционные наряды по-прежнему можно увидеть. И не только в музеях. В путешествиях, на фольклорных фестивалях (там скорее будут реконструированные, но все же). У деревенских бабушек в сундуках, пусть уже и мало у кого, но лежат костюмы, которыми гордилось не одно поколение.
архангельская область
россия
каргопольский район
калужская область
вологодская область
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978478_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_7344453002821bff884536ce12966ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
традиции, архангельская область, семья, любовь, свадьба, россия, женщины, история, фольклор, республика мордовия, впечатления - туризм, туризм, каргопольский район, калужская область, вологодская область, рязанская область

Женские секреты: как российские крестьянки удивляли иностранцев

08:00 13.03.2021 (обновлено: 17:55 13.03.2021)
 
© Фото : Михаил Синицын Участницы группы Oyme в традиционных костюмах
Участницы группы Oyme в традиционных костюмах - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Фото : Михаил Синицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Вскочи, дитятко, вскочи, милая!" — приговаривали женщины. "Хочу вскочу, не хочу — не вскочу", — отвечала юная девушка и в конце концов прыгала в поневу и становилась невестой на выданье. Так было, например, в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской губерниях. А в Мордовии надевали пулай — поясной элемент костюма. Красивая, но практичная одежда была еще и оберегом. О том, как женщины становятся богинями, причем здесь сорока и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости.

"Душа" в переводе с эрзянского

"Попу нужно откляньчить, плечи распрямить — так носить его легче, — объясняет, как правильно надевать пулай, руководитель музыкальной группы Oyme и экспедиционного направления OYMEexpeditions Ежевика Спиркина. — Вот, фигура появилась. У нас раньше любили пофигуристее. А весит он четыре-пять килограммов. Сам же праздничный костюм — до 25 килограммов".
Группа представляет культуру финно-угорских народов России, в первую очередь эрзя, мокша (Мордовия). OYME в переводе с эрзянского — "душа", и она во всем: в музыке, костюмах. Материал привозят из экспедиций, из мест, где не только в музеях до сих пор можно встретить традиционное пение и наряды, которым 100, а то и 200 лет.
"Эрзянский костюм состоит из нескольких деталей, одна из главных — пулай. Такой широкий набедренник с густой бахромой. Есть разные варианты, надевают, когда девушка взрослеет, — рассказывает Анастасия Косова. — Зимой он защищает женские органы от переохлаждения, а летом — от перегрева".
"Но если говорить о магической функции, то монетки, бахрома, узоры, которыми он богато украшен, служат оберегами", — добавляет Ксения Зобанова.
© Фото : Павел Плужнов

Девушки в традиционном эрзянском костюме. Группа Oyme

Девушки в традиционном эрзянском костюме
1 из 7

Девушки в традиционном эрзянском костюме. Группа Oyme

© Фото : Павел Плужнов
© Фото : Ежевика Спиркина

Эрзянская женская одежда. Фрагмент рубахи — панар и набедренного украшения — пулай

Эрзянская женская одежда. Фрагмент рубахи: панар, и набедренного украшения: пулай
2 из 7

Эрзянская женская одежда. Фрагмент рубахи — панар и набедренного украшения — пулай

© Фото : Ежевика Спиркина
© Фото : OYMEexpeditions / Елена Белова

Во время экспедиции

Ансамбль
3 из 7

Во время экспедиции

© Фото : OYMEexpeditions / Елена Белова
© Фото : OYMEexpeditions / Владимир СевриновскийЖенщины в традиционных костюмах в селе Мордовские Юнки
Женщины в традиционных костюмах в селе Мордовские Юнки
4 из 7
Женщины в традиционных костюмах в селе Мордовские Юнки
© Фото : OYMEexpeditions / Владимир Севриновский
© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков Кочетовский народный хор
Кочетовский народный хор
5 из 7
Кочетовский народный хор
© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян

Народный фольклорный ансамбль "Пизельне" села Нароватово Теньгушевского района Мордовии

Народный фольклорный ансамбль села Нароватово Теньгушевского р-на Мордовии
6 из 7

Народный фольклорный ансамбль "Пизельне" села Нароватово Теньгушевского района Мордовии

© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян
© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян

Народный фольклорный ансамбль

Народный фольклорный ансамбль села Нароватово Теньгушевского р-на Мордовии
7 из 7

Народный фольклорный ансамбль

© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян
1 из 7

Девушки в традиционном эрзянском костюме. Группа Oyme

© Фото : Павел Плужнов
2 из 7

Эрзянская женская одежда. Фрагмент рубахи — панар и набедренного украшения — пулай

© Фото : Ежевика Спиркина
3 из 7

Во время экспедиции

© Фото : OYMEexpeditions / Елена Белова
4 из 7
Женщины в традиционных костюмах в селе Мордовские Юнки
© Фото : OYMEexpeditions / Владимир Севриновский
5 из 7
Кочетовский народный хор
© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
6 из 7

Народный фольклорный ансамбль "Пизельне" села Нароватово Теньгушевского района Мордовии

© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян
7 из 7

Народный фольклорный ансамбль

© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян
Поясные украшения — это и отражение социального статуса. Например, если мокшанские декорированы монетами, ракушками каури, то эта девушка очень богатая — не каждая могла такое себе позволить.
© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян

Народный фольклорный ансамбль "Пизельне"

Народный фольклорный ансамбль села Нароватово Теньгушевского р-на Мордовии
1 из 2

Народный фольклорный ансамбль "Пизельне"

© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян
© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков

Фрагмент костюма народного фольклорного ансамбля села Нароватово Теньгушевского района Мордовии

Фрагмент костюма народного фольклорного ансамбля села Нароватово Теньгушевского р-на Мордовии
2 из 2

Фрагмент костюма народного фольклорного ансамбля села Нароватово Теньгушевского района Мордовии

© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
1 из 2

Народный фольклорный ансамбль "Пизельне"

© Фото : OYMEexpedotions / Владимир Кальян
2 из 2

Фрагмент костюма народного фольклорного ансамбля села Нароватово Теньгушевского района Мордовии

© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков

Из девочки — в женщину

В южных регионах России взросление девушки символизировала понева — традиционная юбка из нескольких кусков ткани. По словам ведущего научного сотрудника Сергиево-Посадского музея-заповедника Галины Соколовой, существовал специальный обряд ("хочу — вскочу, не хочу — не вскочу"): девушку уговаривали "вскочить" во взрослую юбку, а после этого к ней уже могли свататься. Позже поневу начали надевать уже непосредственно на свадьбу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, запон, пояс, шейное украшение, нагрудное украшение — гайтан. Рязанская губерния, Скопинский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Женский праздничный костюм. Рязанская губерния, Скопинский уезд. Конец XIX - начало XX вв. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
1 из 5

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, запон, пояс, шейное украшение, нагрудное украшение — гайтан. Рязанская губерния, Скопинский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, фартук-завеска, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Воронежская губерния. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Женский праздничный костюм. Воронежская губерния. Конец XIX - начало XX вв. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
2 из 5

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, фартук-завеска, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Воронежская губерния. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Женский праздничный костюм. Рубаха, сарафан, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Смоленская губерния, Юхновский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Женский праздничный костюм. Смоленская губерния, Юхновский уезд. Конец XIX - начало XX вв. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
3 из 5

Женский праздничный костюм. Рубаха, сарафан, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Смоленская губерния, Юхновский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Алексей Бушкин

Старинный русский национальный костюм. Во второй половине XIX века носили женщины в Рязанской губернии

Старинный русский национальный костюм. Во второй половине XIX века носили женщины в Рязанской губернии
4 из 5

Старинный русский национальный костюм. Во второй половине XIX века носили женщины в Рязанской губернии

© РИА Новости / Алексей Бушкин
© РИА Новости / Алексей Бушкин

Старинный русский национальный костюм второй половины XIX века. Рязанская губерния

Старинный русский национальный костюм. Во второй половине XIX века носили женщины в Рязанской губернии
5 из 5

Старинный русский национальный костюм второй половины XIX века. Рязанская губерния

© РИА Новости / Алексей Бушкин
1 из 5

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, запон, пояс, шейное украшение, нагрудное украшение — гайтан. Рязанская губерния, Скопинский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 5

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, фартук-завеска, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Воронежская губерния. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 5

Женский праздничный костюм. Рубаха, сарафан, пояс, платок хлопчатобумажный набивной. Смоленская губерния, Юхновский уезд. Конец XIX — начало XX века. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 5

Старинный русский национальный костюм. Во второй половине XIX века носили женщины в Рязанской губернии

© РИА Новости / Алексей Бушкин
5 из 5

Старинный русский национальный костюм второй половины XIX века. Рязанская губерния

© РИА Новости / Алексей Бушкин
На севере более распространены сарафаны. И по ним также можно было судить о возрасте и социальном статусе. "Например, в селениях по реке Вычегде девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку, — поясняют на сайте музея заповедника. — В то время как женщины постарше — сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины".
Замужних сразу определяли по головному убору — каким бы он ни был, волосы полностью прятал обязательно. Маленькие девочки голову вовсе не покрывали, а девушки украшались лентами, в разных регионах России носили коруны, венцы.
© Фото : Татьяна СоколоваУчастники фестиваля "Иван Купала"
Участники фестиваля Иван Купала
1 из 1
Участники фестиваля "Иван Купала"
© Фото : Татьяна Соколова
1 из 1
Участники фестиваля "Иван Купала"
© Фото : Татьяна Соколова
Ежевика демонстрирует удивительный венец терюхан (это такая народность): очень тяжелый, украшенный монетами. "Они из разных стран, — объясняет участница OYME. — Мы называем это шапкой мира. На самом деле — реконструкция. В России аутентичный сохранился в единственном экземпляре, еще, кажется, есть в Финляндии".
© РИА Новости / Светлана БаеваЕжевика Спиркина
Ежевика Спиркина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Ежевика Спиркина
Замужние надевали, например, сороку — многосоставный головной убор. Волосы заплетали в косы, из них накручивали "рожки", потом в ход шла мягкая шапочка — кичка, сверху — нарядная сорока. Делали ее из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке и богато украшали. Еще носили кокошники или вологодскую борушку (похожа на кокошник), расшитые золотом, перламутром, стеклами.
© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков

Сорока — головной убор северо-западной группы эрзян, так называемых шокшан. Задняя часть

Сорока - головной убор северо-западной группы эрзян, так называемых шокшан. Задняя часть.
1 из 4

Сорока — головной убор северо-западной группы эрзян, так называемых шокшан. Задняя часть

© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
© Фото : Татьяна СоколоваЛариса Зыбкина в эрзянском костюме
Лариса Зыбкина в эрзянском костюме
2 из 4
Лариса Зыбкина в эрзянском костюме
© Фото : Татьяна Соколова
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Посетитель фотографирует традиционные женские головные уборы — экспонаты краеведческого центра в Великом Новгороде.

Посетитель фотографирует традиционные женские головные уборы - экспонаты краеведческого центра в Великом Новгороде
3 из 4

Посетитель фотографирует традиционные женские головные уборы — экспонаты краеведческого центра в Великом Новгороде.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетительница осматривает один из экспонатов на открытии выставки "Праздничная одежда народов России" в Москве

Посетительница осматривает один из экспонатов на открытии выставки Праздничная одежда народов России в Москве
4 из 4

Посетительница осматривает один из экспонатов на открытии выставки "Праздничная одежда народов России" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 4

Сорока — головной убор северо-западной группы эрзян, так называемых шокшан. Задняя часть

© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
2 из 4
Лариса Зыбкина в эрзянском костюме
© Фото : Татьяна Соколова
3 из 4

Посетитель фотографирует традиционные женские головные уборы — экспонаты краеведческого центра в Великом Новгороде.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетительница осматривает один из экспонатов на открытии выставки "Праздничная одежда народов России" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Строчить письмо золотом

По словам хранителя вышивки и бисера Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Натальи Нечай, на севере (Архангельская область) костюмы украшали речным жемчугом со стеклярусом, в Тверской губернии особенно любили золотую вышивку. "Порой иностранцы очень удивлялись, когда видели наших крестьянок в золоте и жемчугах", — говорит эксперт. И поясняет, что праздничную одежду носили поколениями, передавали по наследству.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина демонстрирует старинный женский русский костюм на открытии выставки "Расшиты шелком, жемчугом и златом" в Москве
Женщина демонстрирует старинный женский русский костюм на открытии выставки Расшиты шелком, жемчугом и златом в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Женщина демонстрирует старинный женский русский костюм на открытии выставки "Расшиты шелком, жемчугом и златом" в Москве

"В экспедиции, в семье, которую я посещала, старшая женщина, уже прабабушка, каждой дочери в приданное делала костюм, — рассказывает участница OYME Ксения Зобанова. — Хотя шила она его в ХХ веке, наряд был аутентичным, так как традиции передавались из поколения в поколение".

Большое внимание в нарядах уделяли вышивке. На больших ярмарках всегда можно было понять, откуда приехала семья. "В Калужской области любили цветную перевить — красную с добавлением синего, желтого, — уточняет Наталья. — На севере вышивали белым по белому, в костюмах соединяли шелковую нить с льняной. В Костромской губернии была популярна тамбурная вышивка, часто шерстью по цветному или белому полотну".
"Одна из наиболее сложных — ковровая вышивка, когда, например, весь перед рубахи (носили под пулай) — как ковер, между нитками ткань не просвечивает, настолько плотный узор, — объясняет Ежевика.
Каждый символ что-то значит, а главная функция — это оберег. "Недаром вышивка шла по краям одежды, по открытым местам, например, по подолу, там, где горловина, по стыковочным швам деталей панара", — уточняет Ксения.
Кстати, раньше говорили не "вышивать", а "строчить письмо", но сейчас знания о том, что же "строчили" наши предки, в основном утеряны.
"На старых образцах, те, кто знают, могли прочитать, из какого рода женщина, откуда, какое у нее благосостояние", — отмечает участница группы Лариса Зыбкина.
© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков

Участники фольклорного ансамбля

Народный фольклорный ансамбль села Нароватово Теньгушевского р-на Мордовии
1 из 2

Участники фольклорного ансамбля

© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Открытие новой экспозиции "Музей сословий России" в Картинной галерее Ильи Глазунова

Музей сословий России в Картинной галерее Ильи Глазунова
2 из 2

Открытие новой экспозиции "Музей сословий России" в Картинной галерее Ильи Глазунова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Участники фольклорного ансамбля

© Фото : OYMEexpeditions / Михаил Смирнов-Волков
2 из 2

Открытие новой экспозиции "Музей сословий России" в Картинной галерее Ильи Глазунова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Писаные лапти

А вот с обувью все было проще. "Носили лапти, — говорит Галина Соколова. — Как правило, двух типов: московские (с круглой головой и высокими бортами) и мордовские (более квадратные с ажурными бортами). Все зависело от географии". Но самое главное различие — простоплеты или писаные (праздничные) лапти. Конечно, носили и валенки, и сапоги. Их также украшали.
"Молодые могли готовиться к свадьбе год. Жениху с невестой в это время видеться было необязательно, а вот снабжать ее писаными лаптями он был обязан, — приводит пример эксперт. — Если девушка принимала обувь, значит, согласна на замужество".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛапти
Лапти
1 из 2
Лапти
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Участники 24-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в Челябинской области

Участники 24-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в Челябинской области
2 из 2

Участники 24-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 2
Лапти
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Участники 24-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

Под венец и под конец

Венчальный наряд был и погребальным, его прятали в сундук. "Иногда венчались по-девичьи в сарафане, а под него надевали "горевую" (печальную, траурную) поневу, — уточняет Галина. — На свадебный пир девушка переодевалась уже в нарядный костюм". То есть для девичества невеста умерла, но родилась для новой жизни. "В чем под венец, в том и под конец", — так сказала Галине бабушка в Рязанской губернии.
"В экспедицию приезжаешь и видишь женщин в этих старинных одеждах — они стоят, как богини, — говорит участницы группы OYME. — Костюм очень скрадывает возраст. Да, увеличивает объемы, но настолько подчеркивает главное, что женщина становится загадкой".
Эти традиционные наряды по-прежнему можно увидеть. И не только в музеях. В путешествиях, на фольклорных фестивалях (там скорее будут реконструированные, но все же). У деревенских бабушек в сундуках, пусть уже и мало у кого, но лежат костюмы, которыми гордилось не одно поколение.
© Фото : OYMEexpeditions / Владимир Кальян Ансамбль
Ансамбль
1 из 4
Ансамбль
© Фото : OYMEexpeditions / Владимир Кальян
© Фото : Татьяна Соколова

Выступление в национальных костюмах

Девушки выступают в национальных костюмах
2 из 4

Выступление в национальных костюмах

© Фото : Татьяна Соколова
© Фото : Татьяна СоколоваУчастники фестиваля "Иван Купала"
Участники фестиваля Иван Купала
3 из 4
Участники фестиваля "Иван Купала"
© Фото : Татьяна Соколова
© Фото : Павел Плужнов

Участники группы в традиционном эрзянском костюме

Девушки в традиционном эрзянском костюме
4 из 4

Участники группы в традиционном эрзянском костюме

© Фото : Павел Плужнов
1 из 4
Ансамбль
© Фото : OYMEexpeditions / Владимир Кальян
2 из 4

Выступление в национальных костюмах

© Фото : Татьяна Соколова
3 из 4
Участники фестиваля "Иван Купала"
© Фото : Татьяна Соколова
4 из 4

Участники группы в традиционном эрзянском костюме

© Фото : Павел Плужнов
 
ТуризмтрадицииАрхангельская областьСемьяЛюбовьСвадьбаРоссияженщиныисторияФольклорРеспублика МордовияВпечатления - ТуризмТуризмКаргопольский районКалужская областьВологодская областьРязанская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния