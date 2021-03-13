https://ria.ru/20210313/sekrety-1600993367.html

Женские секреты: как российские крестьянки удивляли иностранцев

Женские секреты: как российские крестьянки удивляли иностранцев

ка и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:00

2021-03-13T17:55

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республика мордовия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Вскочи, дитятко, вскочи, милая!" — приговаривали женщины. "Хочу вскочу, не хочу — не вскочу", — отвечала юная девушка и в конце концов прыгала в поневу и становилась невестой на выданье. Так было, например, в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской губерниях. А в Мордовии надевали пулай — поясной элемент костюма. Красивая, но практичная одежда была еще и оберегом. О том, как женщины становятся богинями, причем здесь сорока и почему "в чем под венец, в том и под конец", — в материале РИА Новости."Душа" в переводе с эрзянского"Попу нужно откляньчить, плечи распрямить — так носить его легче, — объясняет, как правильно надевать пулай, руководитель музыкальной группы Oyme и экспедиционного направления OYMEexpeditions Ежевика Спиркина. — Вот, фигура появилась. У нас раньше любили пофигуристее. А весит он четыре-пять килограммов. Сам же праздничный костюм — до 25 килограммов". Группа представляет культуру финно-угорских народов России, в первую очередь эрзя, мокша (Мордовия). OYME в переводе с эрзянского — "душа", и она во всем: в музыке, костюмах. Материал привозят из экспедиций, из мест, где не только в музеях до сих пор можно встретить традиционное пение и наряды, которым 100, а то и 200 лет. "Эрзянский костюм состоит из нескольких деталей, одна из главных — пулай. Такой широкий набедренник с густой бахромой. Есть разные варианты, надевают, когда девушка взрослеет, — рассказывает Анастасия Косова. — Зимой он защищает женские органы от переохлаждения, а летом — от перегрева". "Но если говорить о магической функции, то монетки, бахрома, узоры, которыми он богато украшен, служат оберегами", — добавляет Ксения Зобанова.Поясные украшения — это и отражение социального статуса. Например, если мокшанские декорированы монетами, ракушками каури, то эта девушка очень богатая — не каждая могла такое себе позволить. Из девочки — в женщинуВ южных регионах России взросление девушки символизировала понева — традиционная юбка из нескольких кусков ткани. По словам ведущего научного сотрудника Сергиево-Посадского музея-заповедника Галины Соколовой, существовал специальный обряд ("хочу — вскочу, не хочу — не вскочу"): девушку уговаривали "вскочить" во взрослую юбку, а после этого к ней уже могли свататься. Позже поневу начали надевать уже непосредственно на свадьбу.На севере более распространены сарафаны. И по ним также можно было судить о возрасте и социальном статусе. "Например, в селениях по реке Вычегде девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку, — поясняют на сайте музея заповедника. — В то время как женщины постарше — сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины".Замужних сразу определяли по головному убору — каким бы он ни был, волосы полностью прятал обязательно. Маленькие девочки голову вовсе не покрывали, а девушки украшались лентами, в разных регионах России носили коруны, венцы. Ежевика демонстрирует удивительный венец терюхан (это такая народность): очень тяжелый, украшенный монетами. "Они из разных стран, — объясняет участница OYME. — Мы называем это шапкой мира. На самом деле — реконструкция. В России аутентичный сохранился в единственном экземпляре, еще, кажется, есть в Финляндии". Замужние надевали, например, сороку — многосоставный головной убор. Волосы заплетали в косы, из них накручивали "рожки", потом в ход шла мягкая шапочка — кичка, сверху — нарядная сорока. Делали ее из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке и богато украшали. Еще носили кокошники или вологодскую борушку (похожа на кокошник), расшитые золотом, перламутром, стеклами.Строчить письмо золотомПо словам хранителя вышивки и бисера Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Натальи Нечай, на севере (Архангельская область) костюмы украшали речным жемчугом со стеклярусом, в Тверской губернии особенно любили золотую вышивку. "Порой иностранцы очень удивлялись, когда видели наших крестьянок в золоте и жемчугах", — говорит эксперт. И поясняет, что праздничную одежду носили поколениями, передавали по наследству.Большое внимание в нарядах уделяли вышивке. На больших ярмарках всегда можно было понять, откуда приехала семья. "В Калужской области любили цветную перевить — красную с добавлением синего, желтого, — уточняет Наталья. — На севере вышивали белым по белому, в костюмах соединяли шелковую нить с льняной. В Костромской губернии была популярна тамбурная вышивка, часто шерстью по цветному или белому полотну"."Одна из наиболее сложных — ковровая вышивка, когда, например, весь перед рубахи (носили под пулай) — как ковер, между нитками ткань не просвечивает, настолько плотный узор, — объясняет Ежевика.Каждый символ что-то значит, а главная функция — это оберег. "Недаром вышивка шла по краям одежды, по открытым местам, например, по подолу, там, где горловина, по стыковочным швам деталей панара", — уточняет Ксения.Кстати, раньше говорили не "вышивать", а "строчить письмо", но сейчас знания о том, что же "строчили" наши предки, в основном утеряны."На старых образцах, те, кто знают, могли прочитать, из какого рода женщина, откуда, какое у нее благосостояние", — отмечает участница группы Лариса Зыбкина.Писаные лапти А вот с обувью все было проще. "Носили лапти, — говорит Галина Соколова. — Как правило, двух типов: московские (с круглой головой и высокими бортами) и мордовские (более квадратные с ажурными бортами). Все зависело от географии". Но самое главное различие — простоплеты или писаные (праздничные) лапти. Конечно, носили и валенки, и сапоги. Их также украшали."Молодые могли готовиться к свадьбе год. Жениху с невестой в это время видеться было необязательно, а вот снабжать ее писаными лаптями он был обязан, — приводит пример эксперт. — Если девушка принимала обувь, значит, согласна на замужество".Под венец и под конецВенчальный наряд был и погребальным, его прятали в сундук. "Иногда венчались по-девичьи в сарафане, а под него надевали "горевую" (печальную, траурную) поневу, — уточняет Галина. — На свадебный пир девушка переодевалась уже в нарядный костюм". То есть для девичества невеста умерла, но родилась для новой жизни. "В чем под венец, в том и под конец", — так сказала Галине бабушка в Рязанской губернии."В экспедицию приезжаешь и видишь женщин в этих старинных одеждах — они стоят, как богини, — говорит участницы группы OYME. — Костюм очень скрадывает возраст. Да, увеличивает объемы, но настолько подчеркивает главное, что женщина становится загадкой".Эти традиционные наряды по-прежнему можно увидеть. И не только в музеях. В путешествиях, на фольклорных фестивалях (там скорее будут реконструированные, но все же). У деревенских бабушек в сундуках, пусть уже и мало у кого, но лежат костюмы, которыми гордилось не одно поколение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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