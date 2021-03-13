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Опубликовано видео с места крушения Ан-26 в Казахстане
Опубликовано видео с места крушения Ан-26 в Казахстане
Опубликована видеозапись с места крушения Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:05
2021-03-13T17:05
крушение ан-26 в казахстане
ан-26
алма-ата
казахстан
видео
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Опубликована видеозапись с места крушения Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.На кадрах видно, что спасательные службы уже работают на месте катастрофы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по ЧС Казахстана, около самолета находятся десять реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. Также там находятся пожарные, им удалось ликвидировать возгорание самолета.Ан-26 рухнул при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находились шесть человек, по предварительным данным, четверо из них погибли. Двух пострадавших доставили в ближайшую больницу Илийского района.
https://ria.ru/20210313/katastrofy-1601083618.html
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РИА Новости
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Спасатели на месте крушения самолета в Казахстане
🇰🇿МЧС Казахстана подтвердило, что при крушении самолета погибли человека, еще двое госпитализированы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
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крушение ан-26 в казахстане, ан-26, алма-ата, казахстан, видео, в мире

Опубликовано видео с места крушения Ан-26 в Казахстане

17:05 13.03.2021
 
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Опубликована видеозапись с места крушения Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
На кадрах видно, что спасательные службы уже работают на месте катастрофы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по ЧС Казахстана, около самолета находятся десять реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. Также там находятся пожарные, им удалось ликвидировать возгорание самолета.
Ан-26 рухнул при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находились шесть человек, по предварительным данным, четверо из них погибли. Двух пострадавших доставили в ближайшую больницу Илийского района.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Крушение Ан-26 в КазахстанеАн-26Алма-АтаКазахстанВидеоВ мире
 
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