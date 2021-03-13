Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/posobie-1601040061.html
"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся
"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся
В Минтруде предложили ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но обладают существенным семейным имуществом, пишет... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:40
2021-03-13T03:40
россия
елена вторыгина
ярослав нилов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
владимир путин
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_cf37e695e4fe5f90910fcdac5b161e88.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Минтруде предложили ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но обладают существенным семейным имуществом, пишет "Коммерсант".Как утверждает газета, эта инициатива нацелена на оказание более адресной помощи малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.Подчеркивается, что для получения выплат необходимо, чтобы "белые" доходы на семью были меньше, чем установленные в регионе критерии бедности. Однако есть примеры, когда некоторые семьи с неформальными доходами получали помощь. В связи с этим Минтруд и предложил "нестандартную" для социальной политики страны меру. По данным "Ъ", пособие планируют не выплачивать семьям с заведомо высоким уровнем потребления. Так, бедной не будет считаться семья, имеющая одновременно несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. При этом у нее в собственности может быть квартира, дом, дача, участок, гараж, мотоцикл, автомобиль и сбережения на сумму 200 тысяч рублей.Кроме того, планируется ограничить помощь семьям без легальных доходов — зарплат, гонораров, пенсий, стипендий и выплат по договорам.Министерство настаивает на том, чтобы семья с принципиально неработающими людьми не могла обратиться за поддержкой. При этом право на пособие будет у людей, которые не могут работать из-за долгого лечения, ухода за ребенком в возрасте до трех лет или за несколькими детьми, военной службы или отбывания наказания."Выводы делать рано"Намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильно, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.По его словам, ведомство стремится к тому, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей.При этом парламентарий призвал не делать поспешные выводы, поскольку сейчас критерии нуждаемости находятся в стадии обсуждения и соответствующий документ не подписан. Он предостерег от того, чтобы создать условия и дополнительные требования, при которых действительно нуждающиеся выпадут из этого списка не по объективным причинам, а по формальным."Можно довести до абсурда"Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает предложение Минтруда "довольно новаторским, но логичным и своевременным".Однако она предостерегла от, чтобы предлагаемые "высокие требования" не превратились "в издевательство над людьми".Также парламентарий обратила внимание, что "некоторые россияне используют пробелы в законодательстве и получают не полагающуюся им от государства помощь". По ее словам, такой ситуации быть не должно, поскольку "в стране много честных, добросовестных и трудолюбивых людей, исправно платящих налоги, но при этом едва сводящих концы с концами".Ранжирование выплатРанее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума на детей.
https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html
https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html
https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html
https://ria.ru/20210309/lgoty-1600520431.html
https://ria.ru/20210306/vyplata-1600187731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a59d2ca72349bbec18e2844a10512bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена вторыгина, ярослав нилов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, владимир путин, дети, общество

"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся

03:40 13.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Минтруде предложили ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но обладают существенным семейным имуществом, пишет "Коммерсант".
Как утверждает газета, эта инициатива нацелена на оказание более адресной помощи малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.
Подчеркивается, что для получения выплат необходимо, чтобы "белые" доходы на семью были меньше, чем установленные в регионе критерии бедности. Однако есть примеры, когда некоторые семьи с неформальными доходами получали помощь. В связи с этим Минтруд и предложил "нестандартную" для социальной политики страны меру.
Дети с родителями - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 07:48
В России изменились правила начисления детских пособий
По данным "Ъ", пособие планируют не выплачивать семьям с заведомо высоким уровнем потребления. Так, бедной не будет считаться семья, имеющая одновременно несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. При этом у нее в собственности может быть квартира, дом, дача, участок, гараж, мотоцикл, автомобиль и сбережения на сумму 200 тысяч рублей.
Кроме того, планируется ограничить помощь семьям без легальных доходов — зарплат, гонораров, пенсий, стипендий и выплат по договорам.
Министерство настаивает на том, чтобы семья с принципиально неработающими людьми не могла обратиться за поддержкой. При этом право на пособие будет у людей, которые не могут работать из-за долгого лечения, ухода за ребенком в возрасте до трех лет или за несколькими детьми, военной службы или отбывания наказания.
Открытие катка на Раифском озере - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 12:05
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия

"Выводы делать рано"

Намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильно, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, ведомство стремится к тому, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей.

"Усиливать адресность — это правильно", — подчеркнул Нилов.

При этом парламентарий призвал не делать поспешные выводы, поскольку сейчас критерии нуждаемости находятся в стадии обсуждения и соответствующий документ не подписан. Он предостерег от того, чтобы создать условия и дополнительные требования, при которых действительно нуждающиеся выпадут из этого списка не по объективным причинам, а по формальным.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 09:30
На Госуслугах стали доступны справки о пенсиях, выплатах и соцуслугах

"Можно довести до абсурда"

Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает предложение Минтруда "довольно новаторским, но логичным и своевременным".
Однако она предостерегла от, чтобы предлагаемые "высокие требования" не превратились "в издевательство над людьми".
"Необходимо сохранить позитивный эффект от введенных президентом мер, не растерять доверие людей к государству, не заставлять граждан стоять часами в очередях, не требовать от них избыточных справок и документов. Ведь, как известно, даже самую благую идею при желании можно довести до абсурда", — пояснила Вторыгина.
Также парламентарий обратила внимание, что "некоторые россияне используют пробелы в законодательстве и получают не полагающуюся им от государства помощь". По ее словам, такой ситуации быть не должно, поскольку "в стране много честных, добросовестных и трудолюбивых людей, исправно платящих налоги, но при этом едва сводящих концы с концами".
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 19:15
В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

Ранжирование выплат

Ранее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.
Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума на детей.
Онлайн-урок по рисованию - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 11:28
В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
 
РоссияЕлена ВторыгинаЯрослав НиловМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФВладимир ПутинДетиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния