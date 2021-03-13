https://ria.ru/20210313/posobie-1601040061.html

"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся

"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся

В Минтруде предложили ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но обладают существенным семейным имуществом, пишет... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T03:40

2021-03-13T03:40

2021-03-13T03:40

россия

елена вторыгина

ярослав нилов

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

владимир путин

дети

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Минтруде предложили ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но обладают существенным семейным имуществом, пишет "Коммерсант".Как утверждает газета, эта инициатива нацелена на оказание более адресной помощи малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.Подчеркивается, что для получения выплат необходимо, чтобы "белые" доходы на семью были меньше, чем установленные в регионе критерии бедности. Однако есть примеры, когда некоторые семьи с неформальными доходами получали помощь. В связи с этим Минтруд и предложил "нестандартную" для социальной политики страны меру. По данным "Ъ", пособие планируют не выплачивать семьям с заведомо высоким уровнем потребления. Так, бедной не будет считаться семья, имеющая одновременно несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. При этом у нее в собственности может быть квартира, дом, дача, участок, гараж, мотоцикл, автомобиль и сбережения на сумму 200 тысяч рублей.Кроме того, планируется ограничить помощь семьям без легальных доходов — зарплат, гонораров, пенсий, стипендий и выплат по договорам.Министерство настаивает на том, чтобы семья с принципиально неработающими людьми не могла обратиться за поддержкой. При этом право на пособие будет у людей, которые не могут работать из-за долгого лечения, ухода за ребенком в возрасте до трех лет или за несколькими детьми, военной службы или отбывания наказания."Выводы делать рано"Намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильно, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.По его словам, ведомство стремится к тому, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей.При этом парламентарий призвал не делать поспешные выводы, поскольку сейчас критерии нуждаемости находятся в стадии обсуждения и соответствующий документ не подписан. Он предостерег от того, чтобы создать условия и дополнительные требования, при которых действительно нуждающиеся выпадут из этого списка не по объективным причинам, а по формальным."Можно довести до абсурда"Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает предложение Минтруда "довольно новаторским, но логичным и своевременным".Однако она предостерегла от, чтобы предлагаемые "высокие требования" не превратились "в издевательство над людьми".Также парламентарий обратила внимание, что "некоторые россияне используют пробелы в законодательстве и получают не полагающуюся им от государства помощь". По ее словам, такой ситуации быть не должно, поскольку "в стране много честных, добросовестных и трудолюбивых людей, исправно платящих налоги, но при этом едва сводящих концы с концами".Ранжирование выплатРанее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума на детей.

https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html

https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html

https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html

https://ria.ru/20210309/lgoty-1600520431.html

https://ria.ru/20210306/vyplata-1600187731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена вторыгина, ярослав нилов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, владимир путин, дети, общество