https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601109129.html

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:52

2021-03-13T21:52

2021-03-13T21:52

валентина матвиенко

совет федерации рф

тюменская область

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.Как отметила спикер СФ, "ответственный и опытный" государственный деятель Пономарев всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде."Михаил Николаевич пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Ему были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская область, общество