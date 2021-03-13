https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601109129.html
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:52
2021-03-13T21:52
2021-03-13T21:52
валентина матвиенко
совет федерации рф
тюменская область
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.Как отметила спикер СФ, "ответственный и опытный" государственный деятель Пономарев всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде."Михаил Николаевич пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Ему были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская область, общество
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной.
Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.
"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева... Прошу передать мои соболезнования родным и близким", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме в адрес Тюменской областной думы.
Как отметила спикер СФ, "ответственный и опытный" государственный деятель Пономарев всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области
в Совфеде.
"Михаил Николаевич пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Ему были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.