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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:52
2021-03-13T21:52
валентина матвиенко
совет федерации рф
тюменская область
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.Как отметила спикер СФ, "ответственный и опытный" государственный деятель Пономарев всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде."Михаил Николаевич пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Ему были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская область, общество

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева

21:52 13.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева в связи с его кончиной.
Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.

"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева... Прошу передать мои соболезнования родным и близким", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме в адрес Тюменской областной думы.

Как отметила спикер СФ, "ответственный и опытный" государственный деятель Пономарев всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде.
"Михаил Николаевич пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Ему были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФТюменская областьОбщество
 
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