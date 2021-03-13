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Умер зампред экономического комитета Совфеда Пономарев
Умер зампред экономического комитета Совфеда Пономарев
Умер представитель Тюменской области в Совете Федерации Михаил Пономарев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:23
2021-03-13T21:23
2021-03-13T23:20
совет федерации рф
тюменская область
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Умер представитель Тюменской области в Совете Федерации Михаил Пономарев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.По словам собеседника агентства, причиной смерти стала остановка сердца. Сенатору было 67 лет.Пономарев занимал пост заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике. Он стал сенатором в 2016 году, до этого был депутатом Тюменской областной думы. Политик был награжден орденами Дружбы и Почета.Соболезнования родным и близким Пономарева выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В телеграмме в адрес Тюменской областной думы она отметила, что сенатор внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Уральского федерального округа.
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совет федерации рф, тюменская область, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Умер представитель Тюменской области
в Совете Федерации Михаил Пономарев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
По словам собеседника агентства, причиной смерти стала остановка сердца. Сенатору было 67 лет.
Пономарев занимал пост заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике. Он стал сенатором в 2016 году, до этого был депутатом Тюменской областной думы.
Политик был награжден орденами Дружбы и Почета.
Соболезнования родным и близким Пономарева выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В телеграмме в адрес Тюменской областной думы она отметила, что сенатор внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Уральского федерального округа.