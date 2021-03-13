https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601106462.html

Умер зампред экономического комитета Совфеда Пономарев

Умер зампред экономического комитета Совфеда Пономарев

Умер представитель Тюменской области в Совете Федерации Михаил Пономарев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:23

2021-03-13T21:23

2021-03-13T23:20

совет федерации рф

тюменская область

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Умер представитель Тюменской области в Совете Федерации Михаил Пономарев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.По словам собеседника агентства, причиной смерти стала остановка сердца. Сенатору было 67 лет.Пономарев занимал пост заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике. Он стал сенатором в 2016 году, до этого был депутатом Тюменской областной думы. Политик был награжден орденами Дружбы и Почета.Соболезнования родным и близким Пономарева выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В телеграмме в адрес Тюменской областной думы она отметила, что сенатор внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Уральского федерального округа.

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, тюменская область, общество