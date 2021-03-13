https://ria.ru/20210313/navka-1600999914.html

"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала

"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует, как катается по прозрачному льду озера Байкал. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T03:34

2021-03-13T03:34

2021-03-13T03:34

роман костомаров

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регина тодоренко

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует, как катается по прозрачному льду озера Байкал.На видео Навка на фоне яркого заката бесстрашно исполняет изящные элементы в белоснежных джинсах, шапке в тон и красном джемпере. "Невозможно красиво", — прокомментировала видеокадры телеведущая Регина Тодоренко. С ее словами согласились и другие пользователи, подчеркнув, что ролик прекрасен, как и сама Татьяна Навка.Ранее олимпийская чемпионка сообщила в соцсети, что вместе с Костомаровым полетела "в увлекательнейшее путешествие" и прикрепила фотографию, на которой они стоят рядом с вертолетом.Прославленный фигурист также разместил в своем Instagram кадры, как катается по льду Байкала. Судя по подписи к видео, там идут съемки фильма.

https://rsport.ria.ru/20210301/navka-1599406675.html

байкал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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