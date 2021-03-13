"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует, как катается по прозрачному льду озера Байкал.
"Байкал. Еще одна мечта сбылась! Кстати, вы заметили эти нереальные трещины? Они очень опасны!" — написала спортсменка, отметив, что ролик снял ее партнер по танцам на льду, олимпийский чемпион Роман Костомаров.
На видео Навка на фоне яркого заката бесстрашно исполняет изящные элементы в белоснежных джинсах, шапке в тон и красном джемпере.
"Невозможно красиво", — прокомментировала видеокадры телеведущая Регина Тодоренко. С ее словами согласились и другие пользователи, подчеркнув, что ролик прекрасен, как и сама Татьяна Навка.
Ранее олимпийская чемпионка сообщила в соцсети, что вместе с Костомаровым полетела "в увлекательнейшее путешествие" и прикрепила фотографию, на которой они стоят рядом с вертолетом.
Прославленный фигурист также разместил в своем Instagram кадры, как катается по льду Байкала. Судя по подписи к видео, там идут съемки фильма.
"Ох и накатались мы сегодня с @tatiana_navka на этом чудном, красивейшем льду озера Байкал!!!! С 12 ночи до 12 дня, ээээгггеееййй!! Но получилось очень круто и красиво!!!! Будем ждать, когда смонтируют фильм, уверен: будет бомбически!!!!" — написал Роман Костомаров.