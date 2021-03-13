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https://ria.ru/20210313/navka-1600999914.html
"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует, как катается по прозрачному льду озера Байкал. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:34
2021-03-13T03:34
роман костомаров
шоу-бизнес
регина тодоренко
олимпийские игры
спорт
шоубиз
стиль жизни
татьяна навка
новости - туризм
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует, как катается по прозрачному льду озера Байкал.На видео Навка на фоне яркого заката бесстрашно исполняет изящные элементы в белоснежных джинсах, шапке в тон и красном джемпере. "Невозможно красиво", — прокомментировала видеокадры телеведущая Регина Тодоренко. С ее словами согласились и другие пользователи, подчеркнув, что ролик прекрасен, как и сама Татьяна Навка.Ранее олимпийская чемпионка сообщила в соцсети, что вместе с Костомаровым полетела "в увлекательнейшее путешествие" и прикрепила фотографию, на которой они стоят рядом с вертолетом.Прославленный фигурист также разместил в своем Instagram кадры, как катается по льду Байкала. Судя по подписи к видео, там идут съемки фильма.
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роман костомаров, шоу-бизнес, регина тодоренко, олимпийские игры, спорт, стиль жизни, татьяна навка, новости - туризм, байкал, фигурное катание

"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала

03:34 13.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует, как катается по прозрачному льду озера Байкал.

"Байкал. Еще одна мечта сбылась! Кстати, вы заметили эти нереальные трещины? Они очень опасны!" — написала спортсменка, отметив, что ролик снял ее партнер по танцам на льду, олимпийский чемпион Роман Костомаров.

На видео Навка на фоне яркого заката бесстрашно исполняет изящные элементы в белоснежных джинсах, шапке в тон и красном джемпере.
"Невозможно красиво", — прокомментировала видеокадры телеведущая Регина Тодоренко. С ее словами согласились и другие пользователи, подчеркнув, что ролик прекрасен, как и сама Татьяна Навка.
Ранее олимпийская чемпионка сообщила в соцсети, что вместе с Костомаровым полетела "в увлекательнейшее путешествие" и прикрепила фотографию, на которой они стоят рядом с вертолетом.
Прославленный фигурист также разместил в своем Instagram кадры, как катается по льду Байкала. Судя по подписи к видео, там идут съемки фильма.

"Ох и накатались мы сегодня с @tatiana_navka на этом чудном, красивейшем льду озера Байкал!!!! С 12 ночи до 12 дня, ээээгггеееййй!! Но получилось очень круто и красиво!!!! Будем ждать, когда смонтируют фильм, уверен: будет бомбически!!!!" — написал Роман Костомаров.

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ШоубизРоман КостомаровШоу-бизнесРегина ТодоренкоОлимпийские игрыСпортСтиль жизниТатьяна НавкаНовости - ТуризмБайкалФигурное катание
 
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