https://ria.ru/20210313/mordashov-1601051779.html
Состояние миллиардера Мордашова достигло 30 миллиардов долларов
Состояние миллиардера Мордашова достигло 30 миллиардов долларов
Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:28
2021-03-13T10:28
2021-03-13T17:01
алексей мордашов
forbes
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сургутский район
экономика
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.Это произошло на фоне роста акций "Северстали", которые накануне обновили исторический максимум. На пике их стоимость достигала 1414,4 рубля — на 4,2 процента выше цены на закрытии предыдущих торгов.Отмечается, что подорожание бумаг стало следствием заявлений "Северстали" об ожидании повышения спроса на сталь в России на 3,1 процента в этом году, а также отказа от строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в Сургутском районе.Алексей Мордашев стал вторым в истории российским бизнесменом, чье состояние выросло до такого уровня. Прежде этой отметки удалось достичь только Владимиру Потанину.
https://ria.ru/20210216/nalog-1597680920.html
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алексей мордашов, forbes, владимир потанин, сургутский район, экономика