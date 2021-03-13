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Состояние миллиардера Мордашова достигло 30 миллиардов долларов
Состояние миллиардера Мордашова достигло 30 миллиардов долларов
Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:28
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алексей мордашов
forbes
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сургутский район
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.Это произошло на фоне роста акций "Северстали", которые накануне обновили исторический максимум. На пике их стоимость достигала 1414,4 рубля — на 4,2 процента выше цены на закрытии предыдущих торгов.Отмечается, что подорожание бумаг стало следствием заявлений "Северстали" об ожидании повышения спроса на сталь в России на 3,1 процента в этом году, а также отказа от строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в Сургутском районе.Алексей Мордашев стал вторым в истории российским бизнесменом, чье состояние выросло до такого уровня. Прежде этой отметки удалось достичь только Владимиру Потанину.
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алексей мордашов, forbes, владимир потанин, сургутский район, экономика

Состояние миллиардера Мордашова достигло 30 миллиардов долларов

10:28 13.03.2021 (обновлено: 17:01 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлексей Мордашов
Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
Это произошло на фоне роста акций "Северстали", которые накануне обновили исторический максимум. На пике их стоимость достигала 1414,4 рубля — на 4,2 процента выше цены на закрытии предыдущих торгов.
Отмечается, что подорожание бумаг стало следствием заявлений "Северстали" об ожидании повышения спроса на сталь в России на 3,1 процента в этом году, а также отказа от строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в Сургутском районе.
Алексей Мордашев стал вторым в истории российским бизнесменом, чье состояние выросло до такого уровня. Прежде этой отметки удалось достичь только Владимиру Потанину.
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Алексей МордашовForbesВладимир ПотанинСургутский районЭкономика
 
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